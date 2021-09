Os signos que podem se tornar indiferentes do nada

Algumas pessoas podem começar a demonstrar a falta de interesse sem grandes explicações e acabam confundindo os outros com a indiferença.

Confira os signos que estão mais propensos a fazerem isso:

Gêmeos

O geminiano está sempre envolvido em diversos grupos de pessoas e atividades que se movam de forma social. Ele se encaixa com facilidade e tem sempre muitas opções ao redor, o que o faz se deslumbrar em algumas conexões, mas nem sempre é fácil manter isso. Este signo pode se tornar indiferente quando seu foco é dispersado e ele não consegue se aprofundar, deixando de dar importância ou mudando o “alvo” da sua atenção.

Leão

O leonino sempre será uma pessoa que desperta afeto pela simpatia e é generosa. Quando se interessa em manter o vínculo com alguém, ele se esforça para impressionar, mas nem sempre isso dura. Quando o relacionamento não sai da superficialidade facilmente, ele tende a se distanciar e pode parecer indiferente de uma hora para a outra. Qualquer ameaça de rejeição faz este signo se defender.

Libra

O libriano prefere sempre ser amigável com as pessoas e manter conexões leves com todos, mas isso também pode fazê-lo não se dedicar na construção de relações mais profundas. Este signo não quer se sentir limitado ou afogado, podendo usar a indiferença para afastar quem está entrando de verdade em sua vida. Isso até pode jogar a seu favor algumas vezes, mas mantém medo de aproximações verdadeiras.

Aquário

O aquariano sempre se destaca e atrai diversas pessoas, principalmente quando falamos de amizade. No entanto, ele pode ter dificuldade quando uma relação se torna mais emocional ou alguém está atrás de uma experiência amorosa para a qual ele não se sente pronto ainda. Geralmente, irá usar a indiferença para se afastar e demonstrar quais são suas verdadeiras intenções; alguns tendem a voltar atrás e repetir esta dinâmica diversas vezes.