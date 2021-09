Os signos mais afetados pela Lua Nova em Virgem de setembro de 2021

Em 6 de setembro uma Lua Nova em Virgem ganha o céu e pede que alguns signos fiquem mais alertas com desejos, atitudes e reestruturações.

Confira quais são:

Áries

Sua vontade de realizar e partir logo para a ação pode pregar peças. Este é o momento de focar nos detalhes que podem impulsionar seus projetos e prioridades, não deixando de acessar todas as nuances que podem afetar ou contribuir para o seu progresso. Não tema ser mais disciplinado em sua rotina diária e também cuidar da saúde para poder dedicar sua energia de forma positiva. Para os relacionamentos, este é um momento promissor para algo mais positivo e parcerias sinceras.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Aquário

Alguns dos seus problemas para se aprofundar e ter conexões mais sinceras podem se evidenciar nesta fase. É importante deixar de se sentir excluído ou incompreendido e começar a investir em relações com chance de ir para outro nível. É hora de compreender melhor seus desejos e compromissos no presente. Seu discernimento e capacidade de ser expansivo ajudarão a ter grandes resultados. Aproveite esta fase para desenvolver sua criatividade e deixar as conexões fluírem. A chance de encontrar novos relacionamentos aumentará.

Peixes

A sintonia em todas as ações que exigem parcerias pode ficar um pouco desequilibrada. Lembre-se de saber agir com empatia sem deixar de ser criativo e sonhador; isso significa que suas expectativas devem ser realistas e compreensivas com o outro. É importante pensar sobre o que você deseja ter, realizando mudanças, progressos e destaques, mas sempre de forma equitativa. Apenas assim é possível criar vínculos mais harmoniosos e que alcançam o equilíbrio.

Curioso sobre o que vai rolar na vida amorosa dos signos do zodíaco?

O horóscopo semanal do amor já saiu na nossa parceira Nova Mulher e você pode acessar clicando aqui!