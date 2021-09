O despertar para a vida e a valorização das aprendizagens só podem chegar graças o tempo e as experiências que são colocadas no caminho de cada um.

Confira os signos que são sacudidos por mudanças radicais para despertar:

Touro

O taurino possui grandes ideias, mas também tende a se preocupar muito com o conforto que deseja ter ou manter. Por isso, a vida irá trazer recordações, acontecimentos e se encarregará de mudar os caminhos para que ele aprenda a se adaptar. Este signo pode ter uma fortaleza interna e determinação grandes, o que o ajuda a materializar o que sonha; quanto mais jogo de cintura, menos dificuldades encontrarão.

Leão

O leonino pode ser dotado de sorte e muita energia para perseguir seus objetivos, o que o faz alcançar o que deseja com mais rapidez do que outros signos. No entanto, a vida esta sempre em movimento e pode mudar suas inspirações, admirações e certezas. Principalmente no que envolve aptidões e sentimentos, este signo será sacudido para sair do comodismo e criar novas expectativas.

Escorpião

O escorpiano sempre estará motivado a realizar seus desejos e proteger quem ama, colocando em prática seus esforços e inteligência para chegar onde almeja. Preocupados com a família e motivado por também por razões misteriosas, este signo pode ter a vida virada de cabeça para baixo quando precisa aprender a lidar com o controle. Ele será ensinado que a vida não pode ser como ele quer e descobrirá que existem diversos caminhos.

Aquário

O aquariano tem ideias avançadas e está sempre um passo a frente, uma tendência que irá durar a vida toda. No entanto, ele também pode levar grandes sacudidas da vida em questões emocionais, aprendendo a lidar com as outras pessoas em níveis mais profundos. O universo mostrará para ele que o emocional, sentimentos e relações pessoais podem se igualar a prioridades “maiores” motivadas por sua sede de mudança. A hora de colocar as coisas na balança sempre chega!