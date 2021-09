Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 6 a 10 de setembro de 2021

Mais uma semana chegou e surpresas podem começar a movimentar agosto de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 6 a 10 de setembro de 2021:

Áries

Você terá a oportunidade de sair de uma situação ruim que durada. Apenas lembre-se de ser mais discreto em sua vida pessoal e de não falar sobre suas conquistas.

Alguém no trabalho pode falar mal de você, portanto, proteja-se. Pare de procurar amor só nas outras pessoas e comece a amar a si mesmo. Pessoas compatíveis de Capricórnio, Gêmeos ou Virgem pode surgir em breve.

O ponto fraco na saúde é o nervosismo! Tente se acalmar e dormir mais horas para poder descansar. Mantenha-se melhor com exercícios e alimentação saudável. Um animal de estimação pode chegar.

Um novo projeto de trabalho é iniciado e tudo irá muito bem. Seu melhor dia será a quarta-feira. Seus números da sorte são 9 e 15. Tente usar a o vermelho para ter abundância.

Touro

Tudo sai bem e você deve apenas tentar se afastar de quem o procura só por interesse. Um novo negócio ou oportunidade bem remunerada chega.

Tenha cuidado com os problemas de saúde e tente ir atrás de explicações para alguns sintomas. Uma viagem ou um convite o surpreendem, mas isso tende a ser adiado.

Você tem sorte graças aos números 7 e 31. Use mais a cor azul para ter abundância. Seu melhor dia é quinta-feira e os planos saem maravilhosamente bem.

Lembre-se que o amor e harmonia invadem sua vida quando você pensa positivo. Você tira documentos. Não tome decisões que afetem sua vida e tente pedir conselhos para quem confia.

Gêmeos

Momento de ter muita paciência e preferir estar em paz. A proposta de um trabalho pode chegar e mudanças acontecem. Não tenha medo e invista em transformações.

Você recebe dinheiro e deve guardar. Tenha muito cuidado ao dirigir ou ter problemas com a polícia. Você deve aprender a se adaptar a qualquer situação e não se frustrar tão facilmente.

A felicidade depende de algumas mudanças que irão chegar ao trabalho e na vida amorosa. Alguém muito compatível e apaixonado pode surgir; lembre-se que o amor não se compra, por isso evite mostrar seus sentimentos com coisas materiais para impressionar. Seja você mesmo.

Os signos mais compatíveis no amor são Áries, Libra ou Sagitário no momento. Você terá sorte com os números 2 e 19. Use mais laranja para alcançar a abundância.

Confira mais sobre os signos:

Câncer

As oportunidades que você almejava em seu ambiente de trabalho chegam; finanças melhoram e a renda também. Apenas seja discreto e não fale nada até que tudo esteja oficializado. Seu ponto fraco é o estômago, então coma de forma mais saudável e beba bastante água.

Você resolve uma questão legal a seu favor. Não pense naquele amor que não está mais com você, pois chegou a hora de virar a página e começar a conhecer pessoas que são mais compatíveis.

Uma viagem surgirá. Concentre-se nos estudos ou projetos e não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Seu melhor dia será a quinta-feira. Seus números mágicos são 4 e 33.

Sua cor que atrai a abundância é o branco. Tente estar em harmonia com o universo para encontrar a felicidade.

Leão

Você analisa objetivos e desejos que precisam ser realizados para alcançar o sucesso. Apenas tente pensar muito bem antes de tomar qualquer decisão. Será uma semana de total dedicação ao trabalho e aos estudos.

Você terá uma reunião para falar sobre as mudanças em seu trabalho e isso pode ser positivo. Um convite ou viagem chegará. Coloque tudo em ordem.

Sua intensidade e força ajudam liderar grandes equipes de trabalho, portanto, explore essa qualidade para crescer.

No amor você precisa ter cuidado com traição e seguir em frente sem se limitar por medo. Seu melhor dia é a terça-feira. Sua cor que atrai a abundância é o azul. Seus números da sorte são 2 e 18.

Virgem

Seu espírito analítico e com visão de futuro ajudará a construir um bom futuro. Apenas mantenha-se alerta e não exagere na confiança.

Semana para colocar ordem na vida amorosa e pensar no que é melhor para você. É importante dar prioridade ao amor e ter algo mais estável. Os signos com mais em comum são Áries, Câncer ou Capricórnio que seja muito compatível com você.

Seu melhor dia é a segunda-feira. Seus números da sorte são 27 e 80. Sua cor que atrai a abundância é o amarelo. Não entre em brigas em seu ambiente de trabalho, pois é melhor deixar que as energias negativas não o atrapalhem.

Você terá problemas de estresse e isso se refletirá em dores musculares; tente ficar mais calmo. Deixe de lado o álcool e vícios mesmo em comemorações, pois você pode se arrepender.

Libra

Momento de boa sorte e oportunidades de crescimento no emprego. Não desperdice tempo e execute os seus planos na hora certa.

Um amor do passado deseja voltar; esclareça o que você sente por aquela pessoa e analise uma segunda chance. Você deve moderar suas tendências agressivas e evitar ficar na defensiva; prefira se acalmar e ver o lado mais positivo de qualquer situação, pois isso trará melhores resultados.

Os solteiros podem cair em uma armadilha amorosa dos signos de Gêmeos, Aquário ou Touro. Tenha cuidado com problemas de infecção nos rins e intestinos. Você faz mudanças na casa.

Seu melhor dia da semana será a quarta-feira e seus números da sorte são 01 e 29. Sua cor mais abundante é o azul.

Descubra mais:

Escorpião

Seus esforços e disciplina são recompensados. Esta semana você atingirá todos os seus objetivos, mas deve ter em mente que seu signo é dominado pelo impulso. Portanto, tome decisões adequadas e pense mais do que duas vezes no que fará.

Você vai conhecer pessoas que são muito compatíveis com o seu signo. Dinheiro extra pode chegar; tente economizar e pagar dívidas.

Tenha cuidado com a insônia e descanse para aproveitar o seu dia. Seus números da sorte são 04 e 55. Seu melhor dia é sexta-feira e sua cor é o verde forte. Não corra, tudo sairá no devido tempo.

Uma gravidez pode ser descoberta. Aprenda a dizer não, especialmente em seu ambiente de trabalho; evite quem segura sua mão apenas para abusar da sua boa vontade.

Sagitário

Esta semana a boa energia será aplicada em seu trabalho e estudos. No entanto, você pode ter atrasos que causam impaciência ou raiva; evite esta atitude diante das dificuldades. Tudo terminará resolvido a seu favor.

Você estará de bom humor e deve continuar com o exercício para se sentir ainda melhor. Evite gastar demais e tente não fazer dividas; pense no futuro. Não discuta com o seu parceiro e busque se entender melhor; um tempo pode ajudá-lo a valorizá-lo.

Seu melhor dia será quarta-feira e seus números da sorte são 19 e 23. Suas cores que atraem abundancia são cinza e preto. Se você é comprometido, evite fofocas e problemas com familiares dos outros.

Capricórnio

Suas conquistas e méritos são reconhecidos. Você só não deve deixar o orgulho tomar a sua vida neste momento, continue sendo assim com simplicidade e honestidade.

Cuide das suas despesas e economize porque você vai precisar de dinheiro para alguns imprevistos. Você continuará conquistando, mas não deve deixar de lado um amor que esteve ao seu lado para todas as horas.

Um convite muito positivo será feito. Cuide da saúde e principalmente da sua alimentação. As leis do universo estão a seu favor, apenas viva plenamente.

Seu melhor dia será a terça-feira e seus números são 21 e 30. O rosa e o vermelho atraem as melhores energias. Um amor do signo de Áries entrará em sua vida ou trará felicidades.

Aquário

A vida volta mais ao normal e é preciso ter paciência para se sentir bem. Lembre-se que os momentos difíceis sempre passam e ajudam a valorizar ainda mais o que é positivo.

Você terá uma semana de muito trabalho e reuniões. Mudanças de emprego acontecem. Cuidado com as questões jurídicas e resolva tudo da melhor maneira. Uma viagem será feita em breve.

Você analisa suas possibilidades e pode dar passos importantes com relação a uma compra. Muitas conquistas movimentam a vida amorosa.

Seu melhor dia será quarta-feira e seus números da sorte são 12 e 19. As cores que atraem o melhor são o azul e vermelho. Guie-se para energia do amor e deixe tudo fluir da melhor maneira. Você vai ajudar um amigo.

Peixes

Seu sucesso profissional continua sem limites. Aproveite as boas energias que o cercam para prosperar no trabalho. Você deve ser mais generoso consigo mesmo.

Um amor do passado espera que você peça perdão ou volte, mas é melhor ocupar seu coração com outras pessoas ou dizer que já não está mais disponível.

Um novo emprego ou renda pode surgir e isso o fará crescer economicamente. Seu melhor dia será quinta-feira e seus números da sorte 08 e 13. Suas cores de abundância são o roxo e o branco.

É hora de aprender a viver e rir. A alegria irá mudar sua vida. Não faça drama sem necessidade. Cuide bem do seu estômago e tenha uma alimentação melhor.