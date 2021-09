A qualidade que pode trapacear cada signo do zodíaco

Algumas qualidades que formam a personalidade de cada signo do zodíaco podem também contribuir para desequilíbrios e acabam trapaceando.

Confira quais são:

Áries

A coragem pode também trazer problemas para o ariano, que acaba arriscando a própria integridade apenas para mostrar o quanto é valente e pode se machucar de diversas formas.

Touro

O taurino pode buscar tanto a segurança em suas ações, planos e passos, que esquece de aproveitar as oportunidades que aparecem repentinamente por medo.

Gêmeos

O geminiano pode acreditar tanto na sua astucia e capacidade de se dar bem com todos que não consegue perceber quando uma punhalada pelas costas está sendo planejada por alguém próximo.

Câncer

O canceriano pode se preocupar tanto com a sua proteção e com as das pessoas que ama que acaba com mania de perseguição e não consegue ficar tranquilo.

Leão

O leonino pode buscar tanta emoção e beleza em sua vida que se atrapalha na hora de lidar com as más sortes que acontecem com todos e acha que o mundo irá acabar.

Confira mais:

Virgem

O virginiano quer tanto manter a confiança e lealdade por perto que faz as pessoas passarem por diversas provas e acaba as afastando de alguma forma.

Libra

O libriano pode cuidar tanto da imagem que apresenta para as outras pessoas que pode deixar o que sua essência realmente deseja em segundo plano, perdendo a autenticidade.

Escorpião

O escorpiano busca tanto ter o controle das próprias emoções que vive com muitas coisas não ditas dentro de si e pode explodir nos piores momentos.

Sagitário

O sagitariano é astuto e acredita sempre no seu potencial de se adaptar a qualquer coisa que pode se esquecer de colocar as consequências dos seus atos em uma balança.

Capricórnio

O capricorniano veste uma couraça forte que o faz capaz de qualquer esforço, mas também o sobrecarrega a ponto de carregar o mundo nas costas.

Aquário

O aquariano acredita muito o seu poder de criar a própria história e fazer suas palavras serem ouvidas, que pode se esquecer de ouvir conselhos poderosos.

Peixes

O pisciano pode estar tão atento a absorver sentimentos e aquilo que não é dito, que se fechará para a realidade prática de algumas situações; nem tudo precisa ser desvendado.