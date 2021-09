De 10 de setembro a 7 de outubro de 2021 todos os signos devem viver uma fase intensa e transformadora com a permanência de Vênus, o planeta do amor e relacionamentos, em Escorpião.

Este é um momento de muita profundidade e até os aspectos mais sombrios das parcerias são revelados, o que deixará algumas realidades mais claras, queira você ou não.

Confira os signos que mais serão afetados pela entrada de Vênus em Escorpião:

Áries

A entrada deVênus em Escorpião pode fazer você mergulhar profundamente em questões emocionais complexas que envolvem outras pessoas. Da mesma maneira que alguns vínculos são intensificados, as crises também podem surgir para complicar os relacionamentos. É bem possível que você precise se desculpar ou ir atrás de algum tipo de redenção.

Evite os impulsos negativos que podem colocar tudo a perder e busque a melhor maneira de usar as palavras. Seu temperamento pode se desequilibrar e a intensidade tende a atrair conflitos; transforme esta energia para avançar em sua vida de forma poderosa e positiva.

Libra

Esta fase o ajudará a se conectar com seus verdadeiros desejos e acessar até mesmo aqueles que estão mais enraizados ou escondidos em seu íntimo. Prepare-se emocionalmente e saiba que isso causará incômodos; faça as descobertas com tranquilidade e dê um tempo a si mesmo para lidar com tudo.

Não tem nada de errado em assumir as rédeas e liderar, mas trate de ser justo e atrair pessoas que o deixam ocupar este espaço sem causar conflitos. Desperte das ilusões e não se deixe levar pelo impulso em todas as áreas, mas principalmente em assuntos financeiros.

Descubra mais:

Sagitário

Este é um período muito intenso de finalizações de ciclos e libertações. Tudo o que está por um fio ou já não cabe mais em sua vida, pode terminar. Questões do passado também devem ser compreendidas; é preciso nutrir a positividade, tranquilidade e cura para superar as feridas, preparando-se para seguir novos caminhos.

Nos relacionamentos, isso trás superações, mas também pode render reações exageradas que complicam ainda mais coisas. Lembre-se de refletir de forma sabida sobre o que é melhor para você, por mais difícil que pareça.

