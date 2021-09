Os signos que amam, mas não superam o rancor

Todas as pessoas erram, mas saber disso não deixa mais fácil a tarefa de superar uma mágoa. Por isso, alguns signos do zodíaco tendem a ter dificuldade em deixar o rancor para trás, mesmo que amem muito alguém.

Confira quais são:

Touro

O taurino pode ser cuidadoso com suas palavras para não machucar as pessoas e demora muito para mostrar suas vulnerabilidades. Por isso, quando alguém faz mau uso da sua confiança ou do que sabe sobre ele, machucando-o de alguma forma, ele sentirá muita mágoa e até raiva. Por mais que ame esta pessoa e tente superar os momentos de crise, ele não irá esquecer esse rancor que foi nutrido e talvez não se abra tanto como antes; suas emoções e sentimentos sempre serão intensos quanto a isso.

Câncer

O canceriano derruba barreiras muito complexas para se conectar profundamente com alguém e espera que isso não chegue ao fim de forma dolorosa. Ao sentir que alguém não está se importante ou valorizando seus sentimentos como deveria, ele tende a ficar profundamente ferido. O coração não é um jogo para ele, que tende ter uma boa memória e não superará fácil o rancor. A chance de que estas lembranças sempre venham à tona é grande.

Descubra mais:

Escorpião

O escorpiano demora em entregar a chave dos seus sentimentos mais verdadeiros e espera que os outros mantenham respeito e apreço pelo o que ele sente. Portanto, quando é decepcionado e magoado, ele não fica de braços cruzados e tenta dar o troco de alguma forma, mesmo que esta seja não entregando mais a mesma lealdade que antes. Por mais que aja em busca de justiça, isso não o impede de guardar o rancor dentro dele durante muito tempo e, diferente do que muitos pensam, ele não faz isso com isso frieza.

Capricórnio

O capricorniano lida com o mundo dos sentimentos e relacionamentos de forma séria, esperando que o melhor seja feito. Por isso, quando se sente injustiçado e magoado por alguma atitude, ele irá guardar na memória e no coração. Mesmo quando tudo parece ter sido superado de alguma forma, é possível que cicatrizes e desconfianças ressurjam nos momentos complicados, mostrando que sempre estiveram lá. Ele odeia sentir que é feito de bobo e mantém as memórias vivas para tentar evitar os mesmos erros.