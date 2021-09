Os signos que podem ver a volta de um ex a partir de hoje

Enquanto a Lua Nova entra em Libra em 8 de setembro, alguns signos do zodíaco podem voltar a sentir conexões com sentimentos e pessoas do passado, por mais que algumas esperanças permaneçam no inconsciente.

Confira quais são:

Virgem

Apesar de ser um bom momento para conhecer novas pessoas, o medo do futuro pode surgir enquanto o passado volta a bater na porta. É possível que sentimentos complexos e mau resolvidos ajudem a trazer alguém novamente para a sua vida, o que pode ser uma surpresa para amizades ou família. Evite justificar o injustificável e tenha muita atenção com as aprendizagens que essa conexão pode ter deixado; não se deixe levar apenas pelo momento.

Escorpião

Este é um momento de análises para o futuro que podem deixar algumas questões emocionais a flor da pele. Se você não cuidar da saúde da mente e do coração, pode acabar regredindo e voltando a padrões antigos por medo de ter novos inícios – uma realidade que queira você ou não, está muito próxima e renderá finalizações. Evite cair em mágoas e vinganças com alguém do passado que pode regressar e vire a página. Apenas ouça com atenção o que dizem.

Confira mais:

Sagitário

Comunicações e palavras podem atrair algumas pessoas novamente para a sua vida; tenha cautela com o que publica nas redes sociais e evite se envolver em confusões, principalmente triângulos amorosos ou traições. Lembre-se que a vida pode pregar peças e nada sai como o esperado. Quem mantém algum tipo de amizade com o ex também deve ficar atento. Ouça sua intuição e consciência.