Os signos que podem realizar sonhos a partir de amanhã

Na noite de 16 de setembro de 2021, o Sol em Virgem faz trígono com Plutão em Capricórnio, uma fase que pode impulsionar alguns signos a iniciarem grandes realizações em suas vidas.

Confira quais são:

Escorpiao

Tudo o que você deseja está mais próximo de ser realizado se você acessar o poder da sua força de pensamento e boas ações. Esta é uma fase de recompensas, mas também de definir e manifestar sonhos para iniciar a trajetória de materialização. Os significados das palavras agora são mais profundos e precisam ser usados a seu favor. Não se feche, mas estabeleça os limites para ter um foco construtivo.

Sagitário

Aquilo que você sempre quis na vida profissional ou projetos importantes pode começar a ser realizado. Os frutos colhidos a partir do reconhecimento dos seus esforços o deixarão alegre e isso também pode refletir na vida pessoal; encontre a autoestima e força. Não alimente tanto as frustrações ou a desconte nos outros, pois é preciso se manter saudável de corpo, mente e coração para aproveitar as energias.

Confira mais:

Aquário

Esta fase começa a deixar tudo mais positivo e com mudanças que nascem sutilmente para se tornar importantes logo. Acesse seus sonhos, desejos e intuição para traçar estratégias e dar os melhores passos. Algumas tensões podem chegar, mas é importante estabelecer limites e cuidar de você. Lembre-se que não existe avanço se você não estiver bem ou com as energias esgotadas.

Peixes

Momento de se aliar com as pessoas que o apoiam para ir atrás dos seus objetivos e sonhos. Os obstáculos são ultrapassados e você se sente mais próximo de onde sempre desejou estar. Por isso, chegou a hora de não medir esforços. É possível que assuntos de relacionamentos se tornem mais intensos; abra a sua mente e coração para crescer de verdade.