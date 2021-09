Os signos que amam relacionamentos, mas aproveitam a vida de solteiro

Todas as pessoas passam pela fase de solteiro, mas alguns signos conseguem ver as vantagens desta condição mesmo quando preferem estar em relacionamentos mais sérios.

Confira quais são:

Áries

O ariano é apaixonado e pode entrar de cabeça em relacionamentos intensos que causam grandes mudanças em sua vida. No entanto, este signo também adora a liberdade e rebeldia que pode viver inteiramente quando está solteiro. Ele não tem dificuldade para tomar iniciativas e viver romances fugazes que podem apenas trazer emoções momentâneas. É possível que ele acumule muita experiência nestas épocas.

Gêmeos

O geminiano pode ter muita vontade de compartilhar a vida com alguém e investir em conexões que se tornam cada vez mais profundas com o tempo. Mesmo assim, ele lida com a dualidade de querer sempre conhecer novas pessoas e movimentar sua vida para não cair no tédio, por isso, aproveita muito a vida de solteiro. Ele tem facilidade para se envolver com as pessoas de forma mais superficial e não passa despercebido. Alguns tendem até a criar expectativas sobre a liberdade sentimental quando as coisas não vão bem em seus relacionamentos.

Descubra mais:

Virgem

Por mais que muitos pensem o contrário, a verdade é que o estável virginiano também aproveita muito a vida de solteiro. Ele pode ser de relações mais sérias, mas tem um charme especial que conquista as pessoas e abre portas para aventuras amorosas. Mesmo quando leva esse estilo de vida de forma mais discreta, este signo não deixa de ser apaixonado e continua buscando o parceiro ideal.

Capricórnio

O capricorniano gosta muito da estabilidade, troca e apoio que constrói em seus relacionamentos amorosos mais sérios. No entanto, isso não significa que ele não aproveite a vida de solteiro. Sua personalidade interessante e que tem o humor como aliado, não passa despercebida e tende a conquistar com facilidade. Ele é independente e não se apaixona fácil, características ideias para lidar bem com liberdade afetiva.

Peixes

Por mais que ame profundamente quando está em um relacionamento, o pisciano tende a aproveitar a vida de solteiro por um bom tempo antes de se comprometer novamente. Este signo tem uma personalidade magnética que interessa e se destaca mesmo sem alardes. Ele pode até tropeçar em alguns apegos e sentir carências, mas se está recuperando seu coração, consegue lidar de forma mais superficial com as conexões para se divertir de verdade.