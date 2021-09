As dores que os signos do zodíaco não revelam

Por mais que não admitam, todos os signos do zodíaco podem ficar chateados por coisas que algumas pessoas não consideram tão graves assim.

Confira dores que os signos do zodíaco não revelam:

Áries

O ariano fica muito magoado quando é criticado como alguém egocêntrico e que age apenas em beneficio próprio. Ele sabe que é capaz de abdicar muitas coisas por quem ama de verdade.

Touro

O taurino irá ficar muito mal se alguém que ama o deixa em segundo lugar ou o troca por outras companhias. Ele prioriza suas relações verdadeiras e só deseja a reciprocidade.

Gêmeos

O geminiano não pode esconder a dor de quem o julga menos que os outros e pode desprezar suas ideias. Ele não admite, mas se sente muito abalado quando as pessoas não colocam fé em sua palavra.

Câncer

O canceriano irá ficar chateado com as pessoas que rejeitam seu amor, seja na amizade ou relacionamentos amorosos. Ele demora em entregar seus sentimentos, mas o faz de forma muito sincera.

Leão

O leonino sempre irá ficar muito chateado se for comparado com os outros. Ele acha que todos são únicos e se sente pessoalmente ofendido com esse tipo de competividade ou cobrança.

Virgem

O virginiano irá guardar sua dor ao ver pessoas que ajudaram ou simplesmente amaram muito se distanciando gradativamente. Ele gosta de construir laços sinceros e sólidos.

Libra

O libriano ficará profundamente magoado ao se sentir ignorado. Este signo pode ter muito temor à solidão e faz o possível para manter suas conexões próximas.

Escorpião

O escorpiano nutre uma dor silenciosa quando as pessoas criticam suas decisões e ignoram seu potencial de fazer as coisas bem. Ele faz isso por orgulho, mas também porque apoia quem ama incondicionalmente.

Sagitariano

O sagitariano se sentirá muito machucado pela falta de empatia e perdão. Ele sabe que todos cometem falhas e que a mágoa pode corroer o coração.

Capricórnio

O capricorniano será muito afetado por pessoas que jogam seu fracasso na cara ou relembram seus erros sempre. Ele tenta ser melhor a cada dia e prefere relembrar as aprendizagens.

Aquário

O aquariano ficará profundamente chateado com pessoas que criticam sua personalidade ou valores fazendo brincadeiras e comentários sarcásticos. Ele pode nutrir muita mágoa de quem age assim.

Peixes

O pisciano odeia sentir que seu sentimento foi menosprezado ou trocado por coisas superficiais. Este signo é profundo, mas se abre apenas com quem dá muito valor, por isso ele espera o mesmo.