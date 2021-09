Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 13 a 17 de setembro de 2021

Mais uma semana chegou e surpresas podem começar a movimentar setembro de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 13 a 17 de setembro de 2021:

Áries

Sua energia aumenta e será fácil realizar qualquer tarefa, principalmente no trabalho. Procure dar um passeio pela manhã para que os raios entreguem energias positivas; assim você se sentirá bem.

Evite apenas se tornar arrogante e tente evitar conflitos. Dinheiro de divida é recebido. Você recebe um convite ou faz uma viagem acompanhado. Um novo projeto ou trabalho pode surgir.

Se um amor não corresponde, é melhor virar a página. Seu melhor dia será 15 de setembro e seus números mágicos 9 e 31. Use amarelo para ter mais para abundância. Você recebe um presente.

Touro

Esta é uma época de fechar os ciclos e se colocar em primeiro lugar. Você se faz muito de responsável pelos outros e às vezes se esquece de suas necessidades. Você também terá muita sorte em encontrar o amor verdadeiro.

A intuição aumenta e revela as energias que o cercam; você saberá diferenciar quem realmente tem boas intenções quem tem atitudes tóxicas ou interesseiras.

Você deve cuidar da saúde e não deve deixar que a tristeza domine sua vida. Um novo negócio surge. É melhor romper com aquela relação de amor que só faz você se sentir mal. Seu melhor dia será 14 de setembro com os números 1 e 5. Use mais a cor azul para estimular a abundância.

Gêmeos

Momento de muita inteligência e astúcia em tudo que você vai empreender. As energias positivas o cercarão e você se sente melhor. Apenas tenha cuidado com a tendência a contar mentiras ou meias-verdades.

Você estará planejando mudanças radicais em seu ambiente de trabalho e pessoal para que possa alcançar o sucesso que tanto deseja. Tenha cuidado com os problemas de fígado e lembre-se que se automedicar pode trazer mais problemas do que soluções.

Você decide voltar a estudar. Seu melhor dia será 16 de setembro com os números 4 e 35. Use mais da cor verde para estimular a abundância.

Câncer

Você vai ficar um pouco distraído e frio em seus sentimentos. Concentre-se em tudo que vai fazer e não se preocupe negativamente com seu parceiro sentimental.

Qualquer trabalho ou negócio que você tenha lhe dará os melhores resultados. Você ganha dinheiro extra na loteria com os números 00 e 17. Tente usar mais o vermelho para estimular a abundância.

Você terá reuniões de trabalho para mudanças; mantenha a mente aberta. Você faz pagamentos. Cuide dos problemas nervosos e do estresse, pois esses dias serão muito agitados.

Um amor de longe pode entrar em sua vida para ficar. Um animal de estimação também chegará à sua casa.

Leão

Esta semana muito incentivo e energias positivas circulam ao seu redor. Você se previne de problemas. Bom momento para crescer profissionalmente e economicamente; encontre novas oportunidades e estabilize sua renda.

No plano do amor você encontrará muitas pessoas que o farão se sentir amado e não estar sozinho. Seus melhores dias serão 17 de setembro com os números 1 e 15. Use mais da cor laranja para estimular a abundância.

Às vezes você se sente muito desamparado, mas não se desespere porque tudo virá no seu devido tempo. Você não pode fugir dos problemas e deve enfrentá-los para encontrar uma solução.

Virgem

Dias de ótima convivência com seu parceiro e estabilidade emocional. Os solteiros terão melhor compatibilidade com os signos de Áries, Escorpião e Aquário. O desempenho em seu ambiente de trabalho lhe dará recompensas que você não esperava.

Mudanças bruscas e reajustes se desenvolvem. É hora de realizar aquele sonho artístico de estudar algo que o permita se expressar.

Seu melhor dia será 16 de setembro. Seus números da sorte são 20 e 23. Você deve usar mais amarelo para ter mais abundância. Serão alguns dias de discussões com pessoas no trabalho, apenas tente não ficar chateado e encontre a melhor solução.

Libra

Você terá força interior, mas deve se controlar, sendo prudente com suas ações e palavras para não provocar discussões onde elas não existem. Esta semana você fará mudanças em sua atitude para obter o melhor.

Uma promoção ou uma mudança de emprego será muito positiva; não hesite, você terá dias de muita sorte. Uma paixão surge.

Seu dia de sorte será 17 de setembro, seus números são 24 e 50 e sua cor é o branco. Hora de ser mais saudável, cuidando da alimentação e fazendo uma rotina de exercícios. Você se prepara para uma viagem ou momentos de prazer com alguém especial.

Escorpião

Você terá dias de grande otimismo em seu campo profissional e surpresas com novos amores. Hora tomar decisões firmes para mudar sua vida para melhor, principalmente tudo que envolve relacionamentos e amor.

Fases são finalizadas ou iniciadas. As pessoas mais compatíveis com o seu signo são Câncer, Capricórnio ou Peixes. Você terá sorte em questão de dinheiro extra através de um pagamento do passado ou gratificação trabalho; é hora de ter cuidado com fraudes e negócios que não são tão honestos.

Seu melhor dia será 15 de setembro, seus números da sorte 27 e 30 e sua cor positiva é o roxo. Um parente lhe propõe um negócio. Tenha cuidado com os problemas pulmonares.

Sagitário

Dias de enfrentar responsabilidades e medos na vida. Deixe as indecisões para trás e se esforce por um futuro melhor. Você também terá reuniões e mudanças no seu ambiente de trabalho, por isso precisa se preparar para se desenvolver profissionalmente.

Você deve superar obstáculos, se afastando de maus amigos e amores que só absorvem sua sorte. É preciso aprender a selecionar melhor as pessoas ao seu redor. Tenha cuidado com problemas nas costas e tente caminhar ou se exercitar ao ar livre, isso irá renovar suas energias positivas.

Seu melhor dia será 16 de setembro, seus números da sorte são 07 e 66 e suas cores que atraem positividade são cinza e verde. No amor você será muito conquistador e seus signos mais compatíveis são Áries, Câncer e Leão.

Capricórnio

Esta semana será decisiva na vida pessoal e você deve entender que é hora de guardar para o futuro. Tente ser claro sobre o que você quer e permita que as energias positivas cerquem você.

Tente ter pensamentos positivos e não se deixe influenciar por comentários ruins. A inveja rodeia o seu signo; não dê importância a eles e siga em frente, que o sucesso estará em sua vida.

Evite a vaidade e orgulho; você deve ter humildade.

Você vai continuar estável com seu parceiro e pode decidir começar uma família. Os solteiros podem ter algo muito compatível com o signo de Áries, Câncer ou Escorpião. Seu melhor dia será 16 de setembro, seus números mágicos são 29 e 41 e suas cores da sorte são vermelho e amarelo.

Aquário

Momento de transformação da mentalidade. Tente ser mais positivo em tudo o que fizer, porque nestes dias você terá o triunfo em suas mãos. Não perca as oportunidades e é preciso estar atento a todas as possibilidades que surgirem.

Você terá mudanças repentinas no trabalho e na vida pessoal; tente tomar a melhor decisão. Tenha cuidado com os problemas intestinais. Um amor do passado o espera para voltar; tente fechar aquele capítulo e conhecer pessoas mais compatíveis dos signos de Áries, Touro ou Libra.

Seu melhor dia será 16 de setembro, seus números da sorte são 12 e 39 e sua abundância aumentará com o vermelho. Tenha atenção com os problemas de nervosismo e tente manter a calma para se livrar dos rancores.

Peixes

Momento de boas oportunidades em seu ambiente de trabalho. Aproveite sua boa sorte para estudar ou dar novos passos.

Você tomará uma decisão drástica em sua vida amorosa e deixará aquele amor que não era para você. Alguns podem ficar solteiros por um tempo.

Seu dia de sorte será 15 de setembro, seus números da sorte são 08 e 70 e sua cor da abundância é o amarelo. Evite as mentiras e o orgulho; tente remover esses sentimentos de sua vida.

Cuidado com perdas de dinheiro e cuide de seus investimentos. Evite culpar os outros por suas decisões erradas; aprenda a ser responsável.