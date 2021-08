Skincare: Saiba qual é o creme que Meghan Markle usa e que é uma alternativa ao botox

A Biotulina é um tratamento anti-envelhecimento tópico que pode ajudar a enrijecer a pele e efetivamente tornar linhas finas e rugas menos visíveis.

Desde que o The Telegraph divulgou que Meghan Markle usava um creme secreto de beleza, o mundo focou suas atenções em um cosmético chamado de “botox orgânico” e que promete atuar como um alternativo a intervenções estéticas com agulhas, como a aplicação de toxina botulínica.

Ainda de acordo com as fontes não reveladas pelo jornal britânico, outras famosas são adeptas do creme de textura em gel, tais como Kate Middleton, Michelle Obama e Pippa Middleton. Porém, a informação nunca foi divulgada oficialmente por elas.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

O fato é que, como mãe de dois filhos, empresária e filantropa famosa, Meghan Markle tem escolhido se manter fora dos holofotes, e com razão (já que a imprensa britânica nunca foi muito amável com ela). Aos 40 anos ela tem uma pele com uma aparência bastante jovem e este pode ser seu segredo. Será? Vejamos.

A Biotulin é um tratamento anti-envelhecimento tópico que pode ajudar a enrijecer a pele e efetivamente tornar linhas finas e rugas menos visíveis. De acordo com estudos dermatológicos publicados no site da marca, é possível ver uma redução de até 25% nas rugas.

Um dos ingredientes mais importantes na fórmula deste gel é o espilantol, que é um anestésico de origem natural que pode reduzir as contrações musculares e, por sua vez, reduzir a proeminência de linhas finas, especificamente ao redor dos olhos e na testa. O gel é de origem vegetal e é obtido da Paracress ou Acmella Oleracea (espécie nativa do Brasil, também chamada de “planta dor de dente” ou “margarida elétrica”, que é utilizada em várias partes do mundo como planta medicinal).

Um editor de beleza da US Magazine disse que, depois de usar o gel “diariamente por cerca de três semanas”, notou que sua pele estava mais lisa e várias rugas aparentemente “desapareceram”.