Semana carregada? Aqui está o suco natural com poucos ingredientes para você relaxar

Mais uma semana terminou e se você sentiu que ela foi bastante carregada, queremos te convidar a conferir uma receita super prática de suco natural que vai te ajudar a relaxar bastante. Topa?

Caso tenha se interessado, separe o papel e a caneta para anotar esta dica que pode ser preparada em poucos minutos.

Embora esta sugestão te ajude, ela não tem como objetivo substituir o acompanhamento médico regular, ok? Por isso, é sempre importante que você mantenha as consultas com um profissional especialista.

Suco para relaxar

Ingredientes:

4 folhas de alface ( próxima ao talo);

4 copos de água;

1 maracujá;

Rodelas de abacaxi bem maduro;

2 colheres de sopa de mel;

2 folhas de melissa.

Modo de preparo do suco:

Para começar, coloque no liquidificador a alface, a água, o maracujá e a melissa e então bata;

Feito isso, coe o conteúdo e devolva o líquido para o liquidificador;

Logo após, acrescente o mel e o abacaxi descascado e bata novamente;

Caso queira, adicione gelo;

Por fim, consuma imediatamente.

(Com G1).

