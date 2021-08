Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 27 a 29 de agosto

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

As previsões para cada signo do zodíaco de 27 a 29 de agosto de 2021:

Áries

Você passará por energias tensas em sua vida amorosa. Tente analisar bem o que é melhor para você e tome decisões. Os signos mais compatíveis com você são Capricórnio, Peixes e Leão.

Sexta-feira de reuniões de trabalho e definição de projetos. Tentar também sair do estresse e foque no que você precisa para fazer as coisas com sucesso. Tenha mais cuidado com as despesas.

Você recebe um convite ou faz uma viagem breve. Procure cuidar da inveja e do mau-olhado, lembre-se que o seu signo sempre brilhará e que isso incomoda os outros.

Você sorte com os números 8 e 23. Domingo com assuntos familiares. Não se preocupe com o que dizem sobre você e continue sendo original para ser um vencedor.

Touro

Tente deixar para trás aqueles lugares que não são para você e encontre um ambiente onde você seja mais valorizado como pessoa ou profissional. Esta sexta-feira trará muita sorte no aspecto laboral, por isso não hesite em candidatar-se ao emprego dos seus sonhos.

Cuide dos problemas jurídicos e tente resolver tudo na hora certa. Um amor do passado deseja conversar; lembre-se que todos erram e é bom perdoar. Você faz cuida dos dentes.

Você conserta seu carro. Novas compras. Controle a sua personalidade explosiva, é melhor não se envolver em discussões e ficar fora de situações complicadas.

Sábado e domingo para visitar sua família. Você limpa seu armário. Hora de cuidar melhor da saúde com exercícios e alimentação. Seus números da sorte são 5 e 31 e seu melhor dia é o domingo.

Gêmeos

Você vai ter muitas pressões no trabalho e na sua vida pessoal. Evite ficar apreensivo e se envolver em situações complicadas. Analise bem tudo o que tem planejado e cuida das suas palavras nas discussões.

Hora de deixar de ficar chateado. Você viaja por motivos familiares. Uma reforma se aproxima. Cuide dos problemas de pele e evite tratamentos cosméticos arriscados.

Seus números da sorte são 2 e 19. Você compra roupas ou decide mudar o visual. A notícia de um casamento chega. Cuide melhor do seu dinheiro e não compre coisas que não vai usar.

Um presente chega ou você decide fazer algo especial para si mesmo. Alimente-se melhor e se afaste do estresse para se sentir mais saudável e com energia positiva.

Câncer

Fim de semana de muitas energias positivas ao seu redor para iniciar os projetos que tem em planos. Basta lembrar que você deve ser mais discreto com suas coisas para não atrair a inveja. Converse mais abertamente com sua família apenas.

Cuidado com roubos e evite emprestar cartões de crédito ou dinheiro. Um amigo fará um convite. Para os solteiros, um novo romance muito apaixonado pode nascer; os signos mais próximos são Escorpião ou Peixes.

Você decide fazer cursos. Não procure mais nas pessoas o que você precisa, tente encontrar em si mesmo e nas pessoas que o apoiam sempre. Seus números da sorte são 6 e 27 e seu melhor dia é o domingo. Dinheiro extra pode chegar.

Leão

Sexta-feira de complicações no trabalho e problemas pessoais. É um dia de energias tensas e é melhor se manter em equilíbrio para lidar com tudo da melhor forma. A sensibilidade pode aumentar e você tende a ser atingido pelo o que acontece ao redor.

Use seu fim de semana para relaxar e ficar com quem ama. Algumas mudanças em casa podem ajudar a melhorar as energias. Conselhos são dados.

Você terá sorte com os números 13 e 40 e seu melhor dia é o domingo. Continue o exercício e boa alimentação para se manter bem. Procure não ingerir muito álcool e comer coisas que fazem mal para o seu estômago.

Você recebe um presente. Um novo amor pode surpreendê-lo. Haverá uma compatibilidade especial com os signos de Áries e Capricórnio. Você faz pagamentos ou quita uma dívida.

Virgem

Você receberá notícias muito boas neste fim de semana e suas energias positivas serão completamente renovadas. É o momento ideal para fazer as mudanças necessárias para ser melhor em todos os sentidos.

Você ganha um presente que não esperava. Um novo amor terá um gesto especial. Não arranje tantas desculpas e deixe-se amar, é hora de se apaixonar novamente. Seus signos mais compatíveis serão Áries, Capricórnio e Peixes.

Questões legais são resolvidas. Você terá sorte com os números 8 e 77 e o sábado é seu melhor dia. Cuidado com o que come para evitar problemas no intestino ou no estômago; é melhor não arriscar. Uma mudança financeira e mais economia.

Libra

Final de semana de boa sorte em sua vida, principalmente para se reinventar no amor. Lembre-se que é muito bom para o seu signo viver uma relação saudável e permitir ser amado.

Evite dar desculpas e tenha tempo para os assuntos do coração. Tenha os pagamentos em dia e evite problemas com dividas no futuro.

Não fale sobre seus problemas para qualquer um e seja mais discreto para perceber quem não torce a seu favor. Não seja tão impulsivo e raivoso em seu trabalho; esteja mais atento ao diálogo com as outras pessoas.

Neste domingo, respire ar puro para que a sua energia positiva se multiplique e tente dar um passeio agradável. Você terá sorte com os números 11 e 29 e seu melhor dia é o domingo.

Escorpião

Sexta-feira muito positiva e com toda a energia para seguir em frente. Lute para ser o melhor em tudo e principalmente no trabalho; invista mais em você e na sua carreira.

Uma viagem pode chegar nos próximos dias. Ouça os conselhos de seus pais ou de quem o ama. Serão dias de muita paixão ou novos amores.

Não empreste dinheiro para qualquer um e aprenda a dizer não para evitar problemas. A sorte vem até você com os números 8 e 74. Não minta, porque mais cedo ou mais tarde a verdade aparecerá. Um negócio é planejado. Um amor do passado retorna.

Sagitário

Fim de semana muito trabalho e pendências. Organize mais o seu tempo para que você possa fazer tudo da melhor maneira. Você ganha dinheiro extra.

Sábado será um dia de romance. Você ganha um presente que não esperava. Você terá maior sorte no domingo com os números 14 e 50.

Você pensa em um amor do passado. Seu signo é muito orgulhoso e quase nunca volta com amores, então preencha-se com energia positiva e conheça pessoas mais compatíveis. Os signos de Leão e Aquário podem ter muito em comum.

Você é muito perseverante e seu desejo de sucesso o ajuda a ter constância e perseverança para atingir todos os seus objetivos. Se deseja encontrar o verdadeiro amor, não invista em tantas conquistas ao mesmo tempo.

Capricórnio

Hora de ser mais confiante e evitar cair em ciúmes nos relacionamentos amorosos. Os dramas e brigas só desgastam o relacionamento.

Seu melhor dia é a sexta-feira e é preciso evitar exagerar em comportamentos que não são saudáveis, como o álcool.

Fim de semana trabalho e organização para alguns. Lembre-se de que você deve controlar sua personalidade forte para que ele não entrar em problemas sem motivo. Você faz pagamentos.

Um amigo fará um convite. Você terá sorte com os números 00 e 30. Cuidado com a inveja dos colegas de trabalho e seja mais discreto com seus assuntos pessoais. Lembre-se que se precisar conversar com alguém pode recorrer à sua família ou amigos.

Aquário

Muita capacidade para os pensamentos e as palavras o ajudam a sair exitoso e resolver problemas. Tome a iniciativa de levar uma vida mais saudável e equilibrada. Não use medicamentos sem receita médica e evite dietas perigosas.

Você recebe um convite. Aproveite este momento para se divertir, mas não se esqueça de tomar cuidado devido aos contágios; estamos em pandemia.

Você ganha um presente que não esperava ou se conecta com um amigo que não via há muito tempo; reconquiste esses relacionamentos. Tente não brigar com seu parceiro e lembre-se que é importante dar sem esperar nada em troca. Você terá sorte com os números 7 e 80, principalmente no domingo.

Peixes

Mudança de casa e trabalho são analisadas. Seu signo fica sempre entediado facilmente com tudo o que o rodeia e busca mudanças que você fizer serão muito benéficas para sua vida.

Tente pensar muito bem e não fazer as coisas de forma precipitada, porque isso pode ter consequências no futuro. Sempre peça conselhos às pessoas em quem você mais confia que dirão a verdade sobre o que é melhor para você.

Sexta-feira para se divertir com quem ama. Cursos podem abrir mais portas para você. Assuntos com carteira de motorista e carro. Não tente fingir o que você não é; seja original porque isso levará ao sucesso. Você terá com os números 17 e 66, principalmente no sábado.