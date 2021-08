Os signos que podem ignorar a sensibilidade das outras pessoas

Alguns signos do zodíaco podem ignorar a sensibilidade das outras pessoas e isso não é apenas por falta de atenção, se não que envolve algumas questões mais profundas.

Confira quais são:

Áries

Não é segredo para ninguém que o ariano pode ter uma energia muito autoritária e forte que nem sempre se dá o tempo de olhar para o sentimento do outro antes de falar ou agir. No entanto, isso acontece principalmente quando este signo evita olhar para as próprias sensibilidades e tem medo de se ver refletido na debilidade do outro.

Gêmeos

O geminiano pode ser muito simpático e bom ouvinte, mas ele nem sempre consegue perceber os assuntos ou situações que causam sensibilidade nas outras pessoas. Infelizmente, esta falta de atenção com o que não é dito, mas sentido, rende maus entendidos em alguns relacionamentos e podem fazê-lo perder tempo com questões que são apenas superficiais.

Confira mais:

Sagitário

Por mais que seja tocado pela intuição e tente aprender o máximo das outras pessoas, o geminiano tende a ter dificuldade em chegar a fundo nos sentimentos e identificar aquilo que as pessoas não dizem. Ele está sempre pronto para filosofar, mas às vezes se esquece de ter a delicadeza suficiente para tirar os véus sobre aquilo que é sentido.

Capricórnio

Por mais que seja um dos signos mais leais e preocupados, o capricorniano se afasta ao máximo de dramas e nem sempre consegue lidar com os sentimentos de forma intuitiva. Por vezes, eles não querem se envolver em situações alheias por medo de piorar a situações ou pouco tato para chegar ao ponto. Quanto mais maduro for, maior é a chance de isso mudar.