Os signos que sempre querem estar no controle dos relacionamentos

Alguns signos do zodíaco buscam sempre estar no controle das situações nos relacionamentos amorosos em que vivem, algo que pode ser prejudicial para as duas partes.

Confira quais são:

Áries

O ariano irá estabelecer posturas francas em seus relacionamentos, mas ele pode cultivar um lado controlador que odeia assumir. Como é competitivo e birrento, este signo tenta sempre provar que está certo e não é sutil ao tomar atitudes para que as coisas sejam feitas do seu jeito. Ele irá assumir o comando de forma positiva, mas irá exagerar se for confrontado.

Câncer

O canceriano pode ser um pouco conservador quando as tradições no relacionamento e acaba tentando controlar o rumo da conexão. Ele é detalhista e percebe como tudo funciona no campo amoroso, criando em sua mente as maneiras “certas” de amar e viver o sentimento. É bem comum que ele assuma uma postura mais “materna” ou “paterna” para não perder as rédeas.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

O leonino ama comandar e isso também acontece nos relacionamentos. Ele tem uma relação muito intima com a forma que sente as coisas e a idealização que possui em seus relacionamentos. Por isso, ele fecha ideias de como as coisas devem ser e tenta controlar situações para que a trajetória saia como o esperado. Este signo pode até mudar de posição, mas sempre achará que nada deve ser decidido sem seu aval.

Virgem

O virginiano tem regras e padrões altos para tudo em sua vida, inclusive nos relacionamentos. Por isso, este signo assume naturalmente o controle de muitas situações do casal e age de forma inteligente para que nada saia da linha. Ele tende a ser justo e assumir as responsabilidades positivamente, mas não está longe de ser estrito e critico ao impor o que deve ser feito.

Escorpião

É bem possível que o escorpiano faça uma fusão profunda com o parceiro, achando que agora eles são uma extensão um do outro. Quando isso acontece, é possível que não apenas a lealdade seja cobrada, mas um controle começa a ser exercido nas decisões e conflitos podem ser gerados quando o parceiro tenta acabar com esta dinâmica. Infelizmente, este signo tende a manipular.