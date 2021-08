Quando o assunto é romance e conquista, alguns signos do zodíaco podem entregar o melhor de si sem pensar duas vezes e fazem esforços para que a relação seja recíproca.

Confira os signos que usam tudo o que podem para conquistar:

Câncer

O canceriano se apaixona de forma intensa e isso pede que ele coloque todos os seus esforços em se conectar com o outro. Ele também tem um instinto protetor que o faz acreditar que sabe o que é melhor e que busca maneiras de entender como pode complementar a outra pessoa. Além de mostrar que está disposto a tudo, ele não vive as coisas pela metade e também espera receber o mesmo. Por isso, este signo investirá em aprofundar os afetos até experimentar a realidade verdadeira da conexão.

Libra

O libriano ama o período de flerte e conquista, pois quase sempre se sai muito bem. Ele vive está fase como se fosse um jogo e tentará não só mostrar o melhor de si, como compreender o que também deixa o outro feliz. Ele é justo para mostrar o que procura e lida com as outras pessoas da mesma forma, transformando essas relações em troca, mas também em entrega de expectativas. Este signo pode se deixar levar intensamente pelos desejos e sentimentos, mas isso não significa que o apego seja uma consequência.

Confira mais:

Virgem

O virginiano é muito conectado com seus potenciais e com a perfeição, por isso assume a postura de fazer tudo da melhor forma para conquistar o coração de alguém. Ele é minucioso e tem uma percepção detalhista que pode traduzir e compreender muito a outra pessoa. Quando isso acontece, ele assume o compromisso de conseguir o que quer e impressionar, não apenas de forma superficial, mas porque também acredita que isso aprofundará os laços, construindo um relacionamento melhor. Este signo não acha que as coisas são impossíveis no amor e não tem medo de se comprometer.

Peixes

O pisciano é romântico, mas nem sempre faz questão de ser tradicional para conquistar alguém. Ele prefere compreender o outro e usar tudo o que tem em comum para atrair o interesse romântico. Este signo sempre tentará demonstrar que está disposto e devoto em despertar o amor do outro de forma sincera. Por vezes, ele ainda guarda seus próprios medos e conflitos para lidar com os do outro, embarcando em histórias intensas que mexem com o coração de muitas formas.