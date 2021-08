Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 6 a 8 de agosto

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

As previsões para cada signo do zodíaco de 6 a 8 de agosto de 2021:

Áries

Sexta-feira de muito trabalho e compromissos. Você tem que aprender a economizar e ser mais organizado em sua vida. Uma entrevista ou oportunidade de emprego pode surgir. Use cores fortes para atrair mais abundância.

A sorte chega até você com os números 20 e 78. Lembre-se que você precisa se sentir útil para ter mais animo e acabar com a tristeza. Mantenha-se ativo. Procure cursos que podem ajudá-lo em sua profissão.

Você é muito apaixonado, mas ao mesmo tempo pode ser um tanto inseguro e ciumento. Encontre pessoas compatíveis e evite cair em dinâmicas tóxicas. O signo de Sagitário e Aquário compartilham muitas afinidades. Sua prioridade deve ser cuidar de sua saúde.

Touro

Podem haver alguns problemas em casa e com o seu parceiro. É preciso não tomar decisões quando estiver chateado e manter a calma para não dizer algo de que possa se arrepender. Uma proposta para um novo emprego ou maior remuneração pode surgir.

Sábado para consertar e fazer mudanças na casa. Tenha cuidado com se automedicar e dietas que não são benéficas para a sua saúde. Cuide melhor de você e dos seus hormônios; faça exercícios e se alimente de maneira mais saudável.

Você se lembra muito de um amor que não está mais com você; procure curar as velhas feridas. A sorte chega com os números 02 e 41. Você sabe ganhar dinheiro com facilidade e deve aproveitar isso principalmente nos negócios. Sua cor para atrair sucesso neste fim de semana é o vermelho.

Gêmeos

Sexta-feira será um dia ideal para estar com toda a energia para avançar nos projetos que tem em mente. Lembre-se que para ser o melhor é preciso estar sempre crescendo, por isso fortaleça sua carreira com cursos e sabedoria.

Tente não se apaixonar tão rapidamente e dê tempo ao tempo. Ouça os conselhos de seus pais ou pessoas que o apoiam porque eles sempre desejarão o melhor para você.

Tenha atenção com os encanamentos ou vazamentos em casa. Você deve prevenir problema estomacal ou intestinal. Não empreste dinheiro. A sorte chega com os números 07 e 31. Não minta para seus entes queridos e lembre-se que a verdade sempre surge.

Câncer

Fim de semana de muitas tarefas pendentes. É melhor administrar bem o seu tempo e fazer as coisas com calma. Dias de sentimento pleno em todos os sentidos, mas principalmente no amor.

Você terá sorte com os números 07 e 51, combine-os com o seu dia de nascimento e use a cor azul nas roupas para multiplicar sua sorte.

Um aquariano ou escorpiano se apaixona ou regressa do passado i para tentar voltar com você. Pense bem nas vantagens e desvantagens de qualquer decisão que você possa tomar.

Não preste atenção sobre o que dizem de você. Seu signo pode atrair inveja, mas também tem o poder de derrubar as energias ruins. Você se sai bem em vendas e aproveita esta habilidade.

Leão

Você terá um final de semana de muita sorte e sorte em tudo o que fizer. Uma proposta de trabalho mais bem remunerada pode chegar e é necessário analisar todas as oportunidades para ter uma renda melhor.

O amor que você tanto deseja pode entrar em sua vida. Os signos mais compatíveis com você são Escorpião, Sagitário e Áries. Você se empenha em continuar crescendo profissionalmente.

É hora de parar de ser preguiçoso e começar a se exercitar para ter uma saúde melhor. Lembre-se que o seu ponto fraco é o estômago e evite dietas que não são saudáveis. Você terá a sorte com os números 13 e 27. Use mais o roxo para que a abundância venha com mais força em sua vida.

Virgem

Fim de semana um pouco melancólico e de muitos pensamentos. Seu signo às vezes é muito extremo e isso pode levar se sentir mal, por isso mantenha-se equilibrado, se exercitando e meditando para liberar as energias negativas.

Sexta-feira de reuniões e avaliação do seu desempenho. Esteja muito atento a tudo o que lhe pedirem para que não tenha problemas. Você ganha dinheiro extra com a venda de um carro.

Os virginianos que são solteiros podem se apaixonar por alguém do signo de Escorpião, Áries ou Gêmeos que será muito compatível. Aprenda a conhecer seu parceiro aos poucos e não seja tão intenso no relacionamento.

Seus números da sorte são 08 e 21. Use o vermelho e o branco para que a sorte esteja sempre do seu lado e a prosperidade também.

Libra

Você vai dedicar esta sexta-feira para resolver pendencias e participar de reuniões com seus superiores. Administre seu tempo para evitar pressões. Pode acontecer uma ida ao médico.

Você muda sua atitude e isso melhora seu humor. Seu signo é muito explosivo e você não sabe como se controlar, então pode ser necessário buscar ajuda na terapia e em atividades que contribuam para o seu equilíbrio.

Sua compatibilidade para o amor é maior com Áries, Gêmeos ou Aquário. Com estes signos você encontrará relacionamentos verdadeiros.

Evite vícios como o álcool e tenha uma vida mais saudável. Você terá sorte com os números 04 e 32. O amarelo ajuda a estimular a positividade e sucesso.

Escorpião

Você terá dias de sorte com os números 16 e 29, e usar a cor laranja vai ajudar a ter ótimos resultados em tudo o que fizer. Sexta-feira para redefinir planos para este mês e planejar iniciativas.

Você conserta seu carro. Leve em consideração suas contas para não ficar sem dinheiro atualmente. Um novo chega ou um relacionamento se torna mais sério. Sua maior compatibilidade será com os signos de Áries, Câncer e Aquário, por isso não hesite e deixe o amor entrar em sua vida.

No domingo você pode ter compromissos importantes. Lembre-se que seu signo é não deve desperdiçar dinheiro e precisa pensar no futuro.

Sagitário

Fim de semana de alegrias e boas notícias ao seu redor. Um negócio pode surgir. O amor verdadeiro chega até você, mas é preciso não ter medo de ficar sozinho e deixar que relacionamentos falidos finalizem seu ciclo.

Alguém que vale a pena dá as caras em breve. Continue aprendendo para atingir seus objetivos. Você conserta coisas em casa e vive o mais confortável possível. Alguns amigos visitam você ou um reencontro o deixa feliz.

A sorte chega com os números 00 e 37. Caminhe à noite para que as energias positivas se intensifiquem em sua vida. Sua intuição se intensificará nestes dias. Lembre-se de que seu signo veio a este mundo para viver feliz e seguro.

Capricórnio

Durante este fim de semana você vai reorganizar sua casa e documentos. Lembre-se que seu signo se faz tudo melhor quando está organizado.

Nesta sexta-feira você tem reunião de trabalho para mudanças de projeto. Será um dia intenso e é preciso evitar brigar com seus colegas. Você recebe dinheiro extra e deve economizar. No sábado sua confiança aumenta e você se torna mais sábio.

Você encontrará pessoas muito compatíveis com o seu signo e isso irá aumentar sua autoestima. Um parente o procura para pedir um favor financeiro. Você terá sorte no domingo com os números 12 e 30. Seu “olho” especial para os negócios pode abrir portas.

Aquário

Complicações podem surgir no trabalho. Por isso procure relaxar e não caia nas provocações. Evite explodir e pense no que vai dizer. Você muda a maneira de se vestir e decide se renovar.

Tenha cuidado com os problemas de ossos ou quedas; é melhor ter cautela. Você terá como números da sorte o 09 e 15. Você recebe um presente inesperado e pode ser de um novo amor.

Não se estresse com o que falam de você, pois sua energia é muito forte e isso o ajuda a se defender da inveja. Cuide do seu dinheiro e não o gaste por impulso. Um animal de estimação surge na sua vida.

Você deve se dedicar a um negócio e crescer economicamente e a superar obstáculos. Cuide também dos seus sentimentos.

Peixes

Mudanças chegam no trabalho nesta sexta-feira e agosto será muito importante para o seu futuro. Você precisa deixar tudo em dia. Um curso será iniciado.

Cuide dos problemas hormonais e lembre-se que o mais importante é a saúde. Você receberá um dinheiro extra e pode ser no sábado. Seus números da sorte são 18 e 77.

Não fale sobre suas conquistas para não causar inveja. Aqueles que estão em um relacionamento terão um fim de semana de grande paixão e estabilidade.

Evite agir no impulso e errar, é melhor estar em paz em suas decisões e resolver os problemas com calma. A meditação pode ajudar a relaxar a mente e a limpar todos os pontos negativos. Você aproveita sua casa nos próximos dias.