Os signos que mais caem em provocações

Ninguém está livre de ser provocado e alguns signos do zodíaco tendem a atrair ainda mais esse tipo de importunação alheia.

Confira quais são:

Áries

O ariano é intenso e compra briga com facilidade, defendendo-se e fazendo o mesmo pelas pessoas que consideram importantes. Por isso, ele pode acabar sendo facilmente atingido por ações ou palavras que toquem de alguma forma seu ego e segurança. Ele irá revidar e tende a fazer isso de forma até precipitada.

Touro

O taurino é teimoso e temperamental, duas caracterizas que o faz levar as coisas facilmente para o lado pessoal. Ele pode demonstrar seu incomodo de forma mais direta ou indireta, mas sempre achará uma maneira de deixar clara sua postura e opinião. Este signo pode esperar para agir diante de uma provocação ou simplesmente explodir.

Gêmeos

O geminiano pode parecer pouco conflitivo, mas ele é inteligente o suficiente para perceber que alguém quer provocá-lo. Quando isso acontece, irá agir de forma sarcástica ou pensar em estratégias para não deixar isso sem resolver. Este signo tende a resolver as coisas com jogo de cintura e não fica como vilão.

Câncer

O canceriano é muito emocional, mas também fica na defensiva excessivamente com facilidade. Dessa maneira, ele levara para um lado pessoal provocações que o afetem diretamente ou faça isso com as pessoas que ele considera. Este signo pode tirar satisfações ou entrar em brigas quando se sente atacado.

Leão

O leonino possui um lado detalhista e inseguro que pode ser atingido com as criticas e provocações alheias. Ele não tem medo de enfrentar os outros e também pode agir de forma impulsiva para devolver na mesma moeda. Infelizmente, este signo pode ser extremo e julgar os outros antes da hora.

Escorpião

Além de intuitivo, o escorpiano valoriza muito os relacionamentos e a convivência. Por isso, percebe rápido quando é provocado por alguém próximo e tende a revidar de forma vingativa. Este signo guarda mágoas com facilidade e pode se sentir muito atingido quando algo do tipo acontece.