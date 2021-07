Os signos que podem mudar o status de relacionamento em agosto de 2021

Agosto de 2021 reserva muitas transformações para alguns signos do zodíaco, inclusive quando falamos de relacionamentos amorosos.

Confira os signos que podem mudar o status de relacionamento durante o mês:

Câncer

Este é um momento de encontrar novos equilíbrios na vida e conexões que podem ajudar a manifestar isso. É bem possível que um relacionamento se consolide após esta boa experiência e casais desejem dar passos sólidos para um compromisso mais sério. Os solteiros podem ser apresentados para pessoas muito interessantes e tudo irá se desenvolver com a aprovação de quem se importa com você.

Leão

O leonino é capaz encontrar novas possibilidades de viver sua vida e construir histórias durante agosto. Principalmente após a primeira metade de um mês, seus relacionamentos amorosos podem ter reviravoltas importantes, indicando o término ou o início promissor de uma trajetória. Diga sim as transformações da vida e se expresse!

Confira mais sobre os signos e as energias para os próximos dias:

Escorpião

O final do mês de agosto pode colocar reviravoltas importantes na vida amorosa dos escorpianos. Durante esta fase é possível que conclusões profundas sejam tiradas sobro relacionamentos que valem a pena continuar, se aprofundar ou não. Seja para solteiro ou para algo mais sério, as chances de que o status mude é real.

Aquário

Um novo começo nasce em tudo o que envolve sua vida amorosa e relacionamentos. O coração toma um lugar importante na sua vida e isso permite que as conexões com as outras pessoas tenham movimentos importantes. Flertes e romances estão cada vez mais presentes, dando espaço também para que algo mais sério se inicie ou seja assumido de vez. Aproveite esta fase para compreender as mudanças positivas.