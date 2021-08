Os signos que podem descobrir o amor em agosto de 2021

Agosto chegou e muitos signos do zodíaco podem se surpreender quando o assunto é a descoberta de sentimentos e amor durante este mês.

Confira quais são:

Áries

Tudo o que envolve o amor romântico e relacionamentos pode se tornar um tema central da sua vida em agosto. Principalmente após a primeira metade do mês, é possível que relacionamentos evoluam e sentimentos sejam descobertos. A chance de embarcar em um compromisso mais sério aumenta e muitos sentem que começam a buscar uma estabilidade que não valorizavam tanto assim antes.

Touro

Sua carreira e vida amorosa entram em foco após 16 de agosto. Notícias boas chegam e desejos são realizados, pois o poder de atrair o que quer aumentará consideravelmente. Novos interesses amorosos tendem a nascer e parcerias buscam se desenvolver de forma verdadeira; esteja atento as pessoas que se aproximam e defina objetivos para a sua trajetória no romance.

Confira mais sobre os signos e as energias para os próximos dias:

Gêmeos

A coragem para falar de amor e começar a desenvolver, entender ou expressar sentimentos irá trazer mudanças na sua vida a partir de 8 de agosto. É mais fácil agora refletir sobre o que realmente traz alegria e quais os próximos passos completaram sua trajetória amorosa ou relacionamento já existente. É um ponto de virada e decisões importantes para muito, mas também de descobertas profundas.

Virgem

O amor volta a tomar conta da sua vida e os sentimentos nascem de forma muito apaixonada e intensa. Principalmente após 8 d e agosto, seu coração começa a desejar novos caminhos ou realizações no amor, é apenas necessário ter cuidado com a insegurança, que tende a aumentar. Vá com calma, pois durante o mês sua segurança em si mesmo será retomada e respostas importantes são encontradas.