Os signos que precisam de muito contato para descobrir o amor

Cada pessoa tem uma história de amor diferente. No entanto, alguns signos necessitam se aproximar bastante de alguém, emocionalmente e fisicamente, para começar a desenvolver sentimentos mais profundos.

Confira quais são:

Áries

Por mais que possa desenvolver paixões rapidamente e de forma intensa, este signo não gosta de manter distancia e precisa de contato para que o vínculo seja reafirmado. Com o contato físico ele satisfaz seu desejo, algo que considera muito importante. Por mais que isso possa parecer impulsivo e imprevisível, para eles a troca de gestos e química faz tudo começar a ter sentido.

Touro

O taurino busca estabelecer relacionamentos com muita intimidade e não se sente interessado naquilo que expressa instabilidade. Ele tende a ser muito sensorial e cobra a proximidade, pois só assim conseguirá se sentir completo e com confiança para se abrir; um processo que não tende a ser rápido. O contato físico está ligado com o emocional e o ajuda a se sentir apreciado.

Leão

O leonino sempre buscará se sentir amado e admirado em seus relacionamentos, podendo até se precipitar nas cobranças. Ele quer de corpo e alma viver conexões intensas e que o valorizem. Dessa forma, buscará o contato frequente como forma de provar as intenções e aprofundar os vínculos de forma verdadeira.

Escorpião

O escorpiano é muito ligado aos seus desejos físicos e busca conhecer profundamente as pessoas que se relaciona. Este é seu primeiro passo para começar a se entregar emocionalmente e iniciar algo mais sério. Ele irá investir o quanto antes em encontros mais próximos e se mostrará muito estimulado por tudo o que é possível compartilhar a dois, tanto de forma mais prática como também sentimental.

Sagitário

O sagitariano busca um parceiro que possa compartilhar muitas coisas importantes para ele e, além de gostos e opiniões, ele considera o contato físico algo muito relevante. Ele sempre estará atento à química, pois é apaixonado, vendo nestes momentos de intimidade e proximidade a verdadeira conexão. Por mais que tenha a mente aberta e seja desapegado, ele apenas desenvolve um sentimento mais sério quando alguém está presente ao seu lado.