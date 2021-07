Alguns signos do zodíaco priorizam o amor em suas vidas e podem idealizar bastante os romances que desejam viver – algo que quando não é correspondido pode render frustrações.

Confira os signos que mais idealizam o amor e podem se decepcionar:

Touro

O taurino pode parecer sério, mas é também um dos maiores apaixonados e românticos do zodíaco. Ele espera viver uma história de amor dos sonhos, por mais que mantenha os pés no chão para muitas coisas, ele acredita muito no seu potencial de realizar e conseguir o que quer. Este signo colocará a mão na massa para criar o relacionamento idealizado, mas pode perder as belezas de deixar as coisas fluírem naturalmente e acabar se tornando controlador.

Câncer

O canceriano é sensível ao amor e este sentimento sempre ocupará um espaço especial no seu coração e também na mente. Apesar da grande intuição, este signo pode deixar que os sonhos tomem o lugar da realidade e idealiza muito os relacionamentos, insistindo em alguns pontos e podendo ser até controlador. Quando percebe a verdadeira realidade, acabará frustrando-se e de coração partido.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

O leonino acredita sempre ser um protagonista da vida e isso faz com que ele tenha muita tendência a sonhar alto. Por mais que seja ótimo em realizar, ele também pode cair em idealizações irreais no amor, pois seu coração grande e desejoso é capaz de se romper quando as expectativas o traem de alguma maneira. Ele não ficará feliz se as pessoas que se conecta, sejam amigos, família ou romances, tenham atitudes pouco amorosas.

Libra

O libriano pode acreditar no sentimento de forma filosófica e não abre mão de encontrar alguém para compartilhar a vida, pois valoriza seus relacionamentos e os coloca em um lugar especial em sua vida. Ele tende a ser equilibrado, mas também idealiza o que deseja em um amor, podendo fechar os olhos para algumas realidades ou lutar para que tudo saia como o planejado por um tempo, não deixando facilmente quem está apegado, mesmo que isso machuque.

Peixes

O pisciano pode construir seu próprio mundo quando ama e é correspondido. Ele é sensível, profundo e romântico, por isso idealiza histórias intensas e que certamente marcarão suas vidas. Infelizmente, quando as coisas não saem como o esperado, pode cair em grandes desilusões que demoram ser superadas, pois ele se entrega bastante ao sentimento e vínculo.