Os signos que sempre entram em conflito nos relacionamentos amorosos

Não é nada fácil lidar e resolver os conflitos amorosos que todos os casais estão sujeitos. No entanto, alguns signos do zodíaco podem acabar atraindo esse tipo de problema nos relacionamentos com mais facilidade.

Confira quais são:

Câncer

O canceriano é muito sensível, mas o maior problema é sua personalidade temperamental que pode facilmente se desequilibrar. Ele pode ser muito decidido sobre o afeto que deseja receber e o que acredita, fechando-se para ouvir e compreender o outro. Suas decepções são muito defensivas e ele fica facilmente ressentido, piorando os problemas ao invés de resolvê-los com calma.

Virgem

O virginiano tende a ser muito perfeccionista e gosta de determinar as regras dentro de um relacionamento, impondo dinâmicas que nem sempre são bem aceitas por determinados parceiros. Ele pode exagerar na crítica e ter muitos caprichos diante de conflitos ou opiniões contrárias, iniciando brigas que poderiam ser apenas diálogos mais abertos se o assunto não se tornasse uma disputa de controle e ansiedade.

Escorpião

O escorpiano sempre se apaixona intensamente e pode ter um caráter motivado por extremos, agindo e pensando como se tudo fosse “8 ou 80”. Nos relacionamentos amorosos, esta atitude pode gerar muitos conflitos e ele acaba assumindo posturas controladores que atrapalham na hora de encontrar soluções que sejam boas para ambos os lados. Este signo também pode guardar rancores.

Peixes

O pisciano tende a ter certos conflitos emocionais dentro dele e isso também complica os relacionamentos afetivos. Quando se decepciona pode se afastar emocionalmente e lidar com os problemas de forma pouco madura, o que aumenta os sentimentos negativos e impede de buscar conversas ou dinâmicas construtivas. Sua sensibilidade pode trazer dores profundas e atitudes impulsivas que visam descontar as mágoas.