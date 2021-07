Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 30 de julho a 1 de agosto de 2021

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

As previsões para cada signo do zodíaco de 30 de julho a 1 de agosto de 2021:

Áries

Sua personalidade está intensa e magnética, isso o destaca como um líder que anima os outros. A energia positiva contagiará e ajudará a resolver qualquer problema que surgir no seu caminho.

É hora de pensar nos sentimentos das outras pessoas e saber que nem todo mundo é igual a você. Use sua energia para o bem e busque o sucesso em novos caminhos se achar que se sente estagnado.

Você terá sorte com os números 29 e 31. Um amor do signo de Aquário, Leão ou Libra pode surgir e será muito compatível com você. Você resolve questões de trabalho e se prepara para um teste ou entrevista.

Touro

Cuidado com manter uma personalidade muito forte e controladora. Lembre-se que sua mentalidade correta e trabalhadora permite trará sucesso ou liderança.

Invista nos processos de mudanças e não permita que eles durem muito tempo. Peça perdão e reconheça seus erros. Momento de ser mais decidido em sua vida amorosa.

Você tem a capacidade de comandar e dirigir, mas às vezes deixa o orgulho tomar conta e isso traz problemas no trabalho. Este final de semana aproveite para reorganizar e colocar em dia suas contas; tente melhorar sua gestão pessoal.

Cuide das dores nos ossos e tente não ficar doente por conta das mudanças climáticas. Um amor o procura para passar uma noite. Seus números da sorte são 05 e 87.

Gêmeos

Momento de engenhosidade para ter sucesso em tudo o que quiser. Seu intelecto se desenvolve ainda mais. Você também tem habilidades para implementar estratégias para ser melhor, razão pela qual pode atingir objetivos materiais.

Por ser sociável e alegre, você corre o risco de colocar a diversão em primeiro lugar e deixar responsabilidades de lado. Evite também se envolver em vícios e seja mais saudável.

No amor você passa por uma fase de conquistar. Você recebe dinheiro extra e deve guardar. Uma viagem pode surgir e fará você vai se divertir muito. Seus números da sorte são 12 e 39.

Câncer

Momento emocional e de maior sensibilidade. É hora de se conectar com a intuição e tomar decisões com calma. Você estará bem a frente das outras pessoas se acessarem o sexto sentido.

Não desconfie de si mesmo e evite se sabotar. Um guia ou um bom conselho o ajudará a alcançar o sucesso. No ambiente de trabalho você se destaca.

Seus números são 01 e 55. Evite falar sobre seus planos para não atrair a inveja. Cuidado com o que ingere, principalmente fora de casa. No amor, você permanecerá com seu parceiro e muito apaixonados, então aproveite seu relacionamento. Tente pagar tudo em dia.

Confira mais sobre os signos e as energias para os próximos dias:

Leão

Sua personalidade alegre e extrovertida se caracteriza como um grande amigo, sempre prestativo. O sucesso chega em seu próprio negócio. A liberdade em suas ações também será positiva.

Evite alimentar a raiva e controle, pois isso pode causar problemas com as pessoas que você mais ama, então seja cauteloso em tudo o que diz. Você compra roupas e terá um compromisso importante.

Seus pais fazem um convite ou uma viagem surge para o final do ano. Você tira documentos. Algo será consertado em casa. Seus números são 01 e 23. Procure cuidar da saúde e fazer check-ups.

Virgem

Você é trabalhador incansável e alcança os objetivos por seus próprios méritos. Seja forte e realista em tudo que propõe.

Chegou o momento de um bom amigo ou familiar, ajudando as pessoas próximas a resolverem seus problemas. Você se caracteriza por ser muito honesto e sincero, mas deve evitar ser muito conservador.

Tenha cuidado e evite problemas com a polícia. Você compra roupas e muda seu visual. É preciso tomar atitudes financeiras responsáveis.

A proteção aumenta ao usar branco no primeiro dia de agosto. Seus números da sorte são 06 e 21. Um amor do passado irá procurar por você com a intenção de retomar o relacionamento.

Libra

Momento de renascimento e novas energias. Você começará a crescer no ambiente de trabalho e deve ficar atento as oportunidades que chegam. Lembre-se que é bom ter confiança, mas não caia no orgulho, principalmente no trabalho.

Se você está em um relacionamento, tente entender que o amor não termina, ele apenas muda Cuide dos problemas do sistema nervoso e das costas; relaxe e faça exercícios para ficar melhor.

Às vezes, situações difíceis surgem em seu caminho, mas é preciso resistir a todas as provações da vida. No trabalho, você enfrentará conflitos e competitividade. Você tem sorte com os números 02 e 44. Sua cor é o azul, use mais. Você fará uma viagem.

Escorpião

Você estará muito otimista em seu campo profissional e terá surpresas de novos amores. É hora de tomar decisões firmes para mudar sua vida para melhor.

Casais podem evoluir no relacionamento ou finalizar uma etapa para buscar algo melhor. As pessoas mais compatíveis com o seu signo são as de Peixes, Escorpião ou Capricórnio.

Dinheiro extra pode chegar por meio de um pagamento do passado. Você deve ter cuidado com fraudes e negócios irregulares. Seu melhor dia será o domingo e seus números da sorte 09 e 88. Sua cor da abundância é o amarelo. Cuide dos seus rins e pulmões.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Você terá que enfrentar suas responsabilidades e medos. É melhor deixar as indecisões para trás e começar a trabalhar para alcançar um futuro melhor. Você estará ocupado com reuniões e mudanças no ambiente de trabalho; prepare-se para se desenvolver melhor profissionalmente.

É hora de superar obstáculos e deixar maus amigos e amores tóxicos para trás. Tudo isso tira sua boa sorte e energia; é preciso selecionar as pessoas ao seu redor. Você dá um passo importante na vida.

A vontade de mudar o visual aumenta e você se sente melhor. Cuide das suas costas; caminhe ou faça exercícios ao ar livre. Você é muito conquistador e seus signos compatíveis são Áries, Câncer e Leão.

Seu melhor dia será domingo e seus números da sorte 03 e 44. Sua cor de abundância é o vermelho.

Capricórnio

Momento de transformação e mudanças positivas em sua vida; você terá a oportunidade de deixar para trás tudo o que o estava prejudicando e poderá iniciar um novo episódio com mais perspectivas e sucessos.

Um negócio em mente pode começar a gerar a mudança de emprego que você tanto deseja. Concentre-se em manter pensamentos positivos diante da adversidade e tenha mais sucesso.

Os solteiros irão encontrar um amor muito compatível do signo de Sagitário, Aquário ou Áries. Seu melhor dia será a sexta-feira. Seus números da sorte são 10 e 22. O ouro e dourado atraem a sorte.

Um novo trabalho pode surgir. Tenha atenção com as dores de cabeça e da ansiedade; faça exercícios para cuidar melhor da saúde.

Aquário

Sua comunicação fluirá bem. Você busca a perfeição em tudo o que faz, por isso terá ótimas ideias para brilhar profissionalmente. É hora de retomar seus estudos ou aprender coisas novas que abrirão as portas do sucesso.

Afaste-se da inveja e ganância; não permita que esses sentimentos invadam sua personalidade. Uma mudança de casa pode surgir, de casa ou de cidade. Isso o ajudará a se sentir mais livre e mais forte.

Seu melhor dia será sábado e seus números mágicos 13 e 29. Suas cores de abundância serão fortes. Cuidado com as traições de amor e deixe aquele amor que não é para você; aprenda a ficar sozinho. Você saberá da doença de alguém.

Peixes

Momento de otimismo e as agradáveis ​​surpresas. O triunfo chegará e novas oportunidades se manifestam. Você deve estar atento a todas as boas possibilidades que se aproximam.

Seja autêntico no seu trabalho e não se deixe influenciar em sua vida, principalmente no trabalho. Não ligue para o que os outros falam de você. Você terá mudanças repentinas no trabalho ou vida pessoal, mas fique calmo para tomar a melhor decisão.

Tenha cuidado com os problemas estomacais e intestinais; continue com sua rotina de exercícios e tenha uma alimentação mais saudável. Seu melhor dia será o domingo e seus números da sorte são 04 e 11.

Sua cor que atrai abundância é o azul. Pague suas dívidas e comece a economizar. Evite deixar que a depressão e o nervosismo tomem conta da sua vida; busque ajuda se necessário.