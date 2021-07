O conselho para cada signo finalizar julho da melhor forma

Julho já está chegando ao fim e dará lugar a agosto, uma nova fase repleta de oportunidades. Seguindo alguns conselhos, cada signo pode finalizar uma etapa e dar o pontapé inicial da melhor maneira no próximo mês.

Confira:

Áries

Momento de desacelerar e começar a pensar melhor em como preservar a si mesmo e os outros. A intuição irá dizer coisas importantes e novas perspectivas se abrem. Relacionamentos dão passos importantes e você deve se manter equilibrado.

Touro

A paixão e a sexualidade tomam um lugar importante na sua vida, o que pode aumentar a confiança. É hora de ampliar horizontes e não deixar a maturidade de lado. Lembre-se de analisar sentimentos e a intuição.

Gêmeos

Momento de desapagar do que traz dor para iniciar uma nova etapa. Você começa a decidir seguir em frente ou dar um passo para resolver o passado de uma vez por todas. Não lamente e vença qualquer medo.

Câncer

Atenção com as palavras e com o que diz. É preciso colocar os pés na Terra e compreender o coração com racionalidade. Sonhos devem ser realizados por você e é hora de assumir a própria responsabilidade pelo o que é bom ou ruim.

Leão

Momento de ter responsabilidade financeira e com as próprias ações. Nem todo mundo diz a verdade, mas seus olhos podem enxergar as mentiras que são prejudiciais. Encontre o equilíbrio para descobrir a verdadeira energia ao seu redor.

Confira mais sobre os signos:

Virgem

O autocuidado e o descanso o ajudarão a iniciar esta nova fase com as energias renovadas. Não se envolva em problemas de outras pessoas ou fofocas. É hora de buscar a própria felicidade, nem que seja nas coisas mais simples.

Libra

Hora de controlar a raiva e explosões de emoções. Tenha cuidado com o que verbalize e prefira dar um tempo para sair da rotina e se acalmar. Reflita bastante sobre o que você deve acreditar e não se deixe afetar pelo passado.

Escorpião

Chegou a hora de alcançar realizações e se surpreender com o as dádivas do universo. No entanto, é preciso cumprir algumas promessas e ser mais positivo com as mudanças. Prepare-se para evoluir.

Sagitário

Hora de seguir em frente com decisão e expandir a mente. A chance de conhecer coisas novas aumenta e você apenas não deve se deixar iludir pelo o que é superficial. O amor pode assumir um lugar muito especial na sua vida, mas é preciso permitir que isso aconteça desapegando do passado.

Capricórnio

Momento de muita reflexão e aprendizagens. Você pode atrair o que deseja com a força de vontade e poder do pensamento; tenha atenção com tudo o que é importante. É preciso ser mais positivo.

Aquário

Hora de rever algumas atitudes e ser consciente com tudo o que possui. Não descanse antes da hora e seja muito atento com pessoas que podem trai-lo. Lembre-se que o reconhecimento chega com o seu comprometimento e valorização.

Peixes

Momento de muitos movimentos na vida amorosa e atenção com tudo o que pode ser positivo ou negativo. Faça o bem e tenha calma para iniciar as mudanças necessárias. Não se permita cair na tristeza e pessimismo, pois é hora de se abrir para os caminhos entregues.