Os signos que precisam ter calma no amor no último fim de semana de julho de 2021

O último fim de semana de julho de 2021 chegou e alguns signos do zodíaco precisam ter calma para lidar com assuntos amorosos.

Confira quais são:

Áries

A vida dos solteiros pode render boas notícias e oportunidades no amor. No entanto, quem está em uma história mal resolvida ou que vai de forma lenta, é melhor ter calma e não pressionar de forma negativa uma conexão. A chance de ouvir algumas respostas menos animadoras é grande, por isso é melhor agir com honestidade sobre o assunto, mas sem pressa.

Touro

Momento de descansar e deixar que o ritmo diminua em muitos aspectos, inclusive na vida amorosa. Uma fase mais intensa será iniciada na próxima semana, mas você aproveitará melhor se manter a calma e deixar fluir durante os próximos dias. As decisões e mudanças ficam para depois.

Confira mais sobre as energias e os signos:

Gêmeos

Momento em que a comunicação pode ficar complicada e as palavras nem sempre são as certas. É preciso refletir bastante antes de iniciar uma conversa para saber o que dizer, mas não permitir que as circunstâncias o impeçam de comunicar o que acha necessário; apenas tenha cautela e não deixe que o manipulem. É hora de começar a tomar atitudes planejadas para conseguir o que quer.

Aquário

Momento de sentir algumas rejeições a flor da pele ou ficar na defensiva; pessoas do passado também podem reaparecer. Prefira ser mais conectado com os sentimentos positivos e tenha calma diante de desafios para poder achar soluções boas. É preciso se preparar para receber sentimentos mais intensos e embarcar em conexões mais significativas, mas com calma e sem pressões; é hora de aprendizagem.

Peixes

É possível que você tenha sentimentos a flor da pele sobre quem valoriza ou não o amor. Lembre-se de ter calma para deixar que os outros tomem suas próprias decisões e não alimente pensamentos negativos sobre si. É melhor refletir sobre seus verdadeiros propósitos e metas nos relacionamentos antes de comunicar isso aos outros.