Os signos com maior chance de se tornarem amigos de quem já foi algo mais em suas vidas

É comum que alguns relacionamentos românticos terminem tomando outros rumos e se tornando amizade. No entanto, alguns signos possuem uma maior chance de passar por isso.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano é um dos signos mais motivados em formar relações com as outras pessoas e socializar. Ele se aproxima o suficiente para trocar muitas ideias e isso evolui naturalmente para uma amizade ou algo mais. Este é um dos signos que não vê problemas em manter os flertes que foram consumados ou não ao seu redor, pois sempre são livres para se relacionar em diversos níveis, independente do seu status de relacionamento atual. Ele não pede chances quando o assunto são conexões.

Libra

Principalmente quando se trata de uma queda ou algo casual que não despertou sentimentos maiores, o libriano é capaz de manter uma boa amizade com quem já teve algo a mais. Ele não curte entrar em conflitos desnecessários e prefere ser harmonioso, o que ajuda bastante na hora de levar vínculos leves e sem cobranças sobre o que aconteceu anteriormente. No entanto, é possível que ele esteja aberto a reviver alguns momentos se surgir a oportunidade.

Confira mais sobre os signos:

Sagitário

O sagitariano é um signo que forma facilmente admirações mutuas e isso pode acabar criando fortes relações de amizade ou interesses românticos. Eles descobriram mais cedo ou mais tarde o que realmente sentem, mas não são do tipo que cortam uma conexão que não saiu como o planejado. Eles preferem manter esta aventura em aberto e viver o momento desta parceria seja ela qual for.

Aquário

O aquariano estará sempre em contato com as pessoas que despertam seu interesse e isso pode transitar de amizade para romance, e vice-versa, de forma bastante natural. Ele não perde sua independência e não acha que o outro deve fazer o mesmo, por isso desapega de dramas e pode criar parcerias repletas de compatibilidades. Apenas não se estranhe se clima e flertes continuarem, pois este signo não se fecha para a possibilidade de uma conquista.