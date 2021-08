Os signos que são grandes amores, mas podem ir embora

Alguns signos do zodíaco amam intensamente e se tornam um marco importante na vida amorosa das pessoas. No entanto, eles podem ir embora mesmo assim.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode se apaixonar de forma intensa e ser muito persistente, mas também tende a viver histórias que envolvem conflitos e chamas queimando rapidamente. Se decide se sentir infeliz e desperdiçando seu tempo, mesmo que ainda tenha sentimentos, este signo pode deixar um romance para trás de uma vez por todas.

Gêmeos

O geminiano pode ser muito entusiasmado em seus relacionamentos, mas ele também valoriza a motivação para continuar uma conexão e pode aceitar que ela chega ao fim. Quando isso acontece, ele tende a colocar as coisas na balança de forma mais prática e se distanciar é uma saída. Ele não é bom em fechar totalmente as conexões, por isso pode terminar, mas deixar portas abertas.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

O escorpiano pode superar muitas barreiras para viver o amor e ser extremamente devoto ao relacionamento. No entanto, ele também tem um senso de justiça e merecimento muito grande com tudo o que envolve traições. Ao se sentir decepcionado e maltratado com esse tipo de situação, este signo pode simplesmente se deligar o máximo possível do outro, mesmo que isso demore.

Sagitário

O sagitariano desenvolve relações intensas e que geram mudanças na vida das duas partes, mas ele também voa quando o sentimento não é correspondido como ele deseja ou causa estagnação em sua vida. Ele deixará muitas aprendizagens e até não cortar totalmente o vínculo, mas pode desapegar de ter algo dentro dos antigos padrões. Geralmente recorda dos seus amores e também os marca.