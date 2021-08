Os signos que descontam no parceiro quando as coisas não vão bem

A convivência nos relacionamentos nem sempre é fácil, especialmente quando alguma das partes está passando por problemas.

Confira os signos que sempre descontam no parceiro quando as coisas não vão bem:

Áries

O ariano pode ter alguns problemas ao lidar com a raiva, o que o leva a se irritar com coisas externas e descontar no parceiro. Isso aumenta ainda mais quando ele se sente de ego ferido e está com ciúme de situações que nem sempre são reais.

Touro

Não é fácil para o taurino revelar algumas emoções, principalmente as negativas, e isso aumenta muito a sua sensibilidade. Por isso, ele pode descontar sua ansiedade e incômodo no parceiro, criando conflitos que desgastam. Isso pode aumentar ainda mais se ele estiver lidando com a sensação de rejeição.

Câncer

O canceriano pode fazer esforços para manter o controle, mas isso é esquecido quando ele se sente afetado por tristezas ou ciúme. Como é um dos signos mais dramáticos do zodíaco, irá embarcar em discussões desgastantes e também pode manipular as emoções para sair em vantagem. Isso aumenta de acordo com a sua insegurança.

Escorpião

Por vezes o escorpiano preocupa-se tanto que toda a sua vida se vê afetada, inclusive a amorosa. Quando ele assume este posicionamento o estresse tomará conta e as brigas acontecem de forma intensa. Isso pode aumentar ainda mais se ele lida com rejeições ou desconfianças descontroladas.

Capricórnio

O capricorniano pode perder o controle quando tem sua confiança abalada e se sente perdido. Logo, ele irá descontar seu descontentamento e pessimismo no relacionamento, deixando que assuntos externos e nada relacionados alimentem inseguranças do passado. As discussões estão garantidas quando ele “desenterra” as frustrações.

Peixes

O pisciano pode entrar em um mundo de sentimentos complexos quando não se sente bem e isso afeta seus relacionamentos. Ele se torna rapidamente uma vítima do destino e causa problemas com o parceiro devido ao distanciamento ou remordimento de mágoas. Pode não parecer, mas este signo pode se tornar possessivo, cruel e repleto de paranoias.