Os problemas nos relacionamentos são comuns, mas sempre acabam deixando alguém mais bravo e cada signo reage de uma forma quando é tocado por esta situação.

Confira como cada signo age quando está bravo com o parceiro:

Áries

O ariano nem sempre gosta de demonstrar que está chateado com o parceiro, mas se estiver bravo o cenário muda. Ele pode esfregar sua insatisfação na cara do outro e punir, com tratamentos de silêncio ou qualquer outra atitude infantil.

Touro

O taurino pode ser paciente, mas isso não acontecerá se ele estiver acumulando frustrações. Ele tende a explodir e falar o que pensa, se distanciando em seguida – será difícil ouvir tudo o que ele tem a dizer e bolar estratégias para se desculpar, pois ele não irá fazer isso.

Gêmeos

O geminiano não gosta de entrar em conflitos com os seus parceiros e ele pode pensar bem em tudo o que irá dizer. No entanto, se a situação sai de controle, ele pode se afastar completamente e voltar com todos os dramas que já aconteceram no relacionamento de uma vez.

Câncer

O canceriano vai acumulando pequenos detalhes que incomodam e tende a juntar tudo na hora de desabafar seus aborrecimentos. Ele é dramático e não se esquece de nada! A chance de que este signo dê ultimatos é grande.

Leão

O leonino pode ser do tipo de usa a brincadeira para mandar indiretas, mas quando a coisa fica séria, ele iniciará o conflito do ano e não se cansará até resolver ou chegar a uma conclusão. Ele tende a ser dramático também e pode se envolver em discussões calorosas.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

Por mais que pareça pacífico em seus relacionamentos, ele não irá conter sua insatisfação por muito tempo. Este signo não teme julgar o outro e apontar tudo o que está criando crises, sendo determinado a receber as desculpas que acha que merece.

Libra

O libriano pode evitar as discussões ao máximo e tenta manter a classe. No entanto, chegará um momento que ele terá que confrontar as coisas e pode dizer mais do que imaginava; quando chega a este ponto, é melhor ter cuidado, pois ele já está sobrecarregado.

Escorpião

O escorpiano não vai guardar por muito tempo seu descontentamento e tende a ser impulsivo, deixando as emoções controlarem a situação. A tendência é que ele tenha reações intensas e use palavras duras.

Sagitário

O sagitariano é franco quando se sente bravo, mas também pode se distanciar e tomar atitudes impulsivas que afetam a pessoa. Ele nem sempre sabe lidar com esse sentimento e a imaturidade o vence.

Capricórnio

O capricorniano pode olhar as coisas de um modo racional, mas não consegue aguentar por muito tempo. Ele pode demonstrar o quanto está insatisfeito com energia e tentará conversar de adulto para adulto, se estressando bastante se não consegue chegar a um acordo no qual sai vencendo.

Aquário

O aquariano ficará ainda mais distante emocionalmente e do contra quando se sentir bravo com o parceiro. Tudo pode irritá-lo ainda mais e nem sempre ele esclarece de cara quais são os motivos dos problemas.

Peixes

O pisciano pode ser muito cruel quando está verdadeiramente bravo com alguém e descontará no ponto fraco do outro. Ele pode ser afastar e fazer de conta que não importa ou investir em dramas dos quais um sempre sairá mais culpado do que o outro.