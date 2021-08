Os signos que terão mais poder de atração a partir da sexta-feira 13

O segundo fim de semana de agosto de 2021 começa com uma sexta-feira 13 que entregará ainda mais poder de atração para alguns signos do zodíaco.

Confira quais são e como isso influenciará as energias dos próximos três dias:

Áries

Uma energia potente e transformadora age na sexta-feira 13, deixando mais evidente suas responsabilidades e também seu poder. A chance de atrair pessoas importantes e se destacar aumentam este fim de semana, o que pode ser divertido e trazer resultados favoráveis. Os relacionamentos sérios são beneficiados com mais paixão. Apenas evite decisões precipitadas que geram consequências complicadas.

Leão

Ao se sentir mais seguro, você também investe em conexões e se vincula com mais facilidade com as pessoas a partir da sexta-feira 13. Isso não tirará o foco de questões pessoais importantes, contribuindo para que prós e contras de algumas relações sejam levados em conta. É hora de cuidar e nutrir aquilo que compensa, transmitindo suas emoções de forma mais construtiva.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Libra

Esta sexta-feira 13 aumenta consideravelmente seu poder de atração do que deseja e charme, algo que pode iluminar a vida amorosa de forma especial. Sua personalidade e relações sociais são fortalecidas, mas é importante também ter atenção com as finanças. Aproveite a sorte, mas tenha consciência ao buscar a prosperidade e crescimento. Ouça-se e permita que boas ideais surjam.

Virgem

A libertação de crenças limitantes e aumento da confiança o impulsionam a realizar seus desejos. Seu poder de reflexão e comunicação com as outras pessoas também aumenta, o que entregará magnetismo e destaque. Este é um momento especial para se conectar com o que é importante e ver os resultados surgindo. Suas experiências passadas valem muito no presente!