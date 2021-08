A intuição de alguns signos começa a aumentar na sexta-feira 13

O segundo fim de semana de agosto de 2021 é iniciado por uma sexta-feira 13 que pode contribuir bastante para a intuição de alguns signos do zodíaco.

Confira aqueles que precisam estar atentos as mensagens poderosas que podem chegar:

Câncer

Esta sexta-feira 13 entrega mais domínio sobre alguns pensamentos ou assuntos, ajudando você a confiar mais no próprio instinto. Este é um momento de cuidado de si mesmo e dos outros, o que irá destacar as relações que valem a pena e entregam a paixão que você procura. Sinais importantes são revelados durante o fim de semana e é mais simples seguir o caminho que o conduzirá aos resultados que deseja ou que são melhores para você.

Escorpião

Momento de forte intuição ao ser perceptivo com sinais e também sonhos. É um momento de maior abertura do inconsciente, no qual se deve evitar comportamentos destrutivos e excessos, como o consumo de álcool. Seu poder aumenta e pode trazer bons resultados, principalmente na vida amorosa, na qual os contatos podem ser mais profundos e interessantes. É hora de manter o equilíbrio e boa energia com as outras pessoas.

Confira mais:

Sagitário

Os relacionamentos ou contatos com as outras pessoas entram em foco, mas também é hora de olhar para dentro. A intuição aumentará e se tornar ainda mais forte no sábado e domingo, o que contribui para a expansão da mente e libertação de padrões que atrasam a vida. Reflita sobre suas experiências e se prepare para dar um salto transformador.

Peixes

Momento em que sua sensibilidade aumenta e a intuição também, de forma que a sincronização da reflexão, sentimentos e realidade entregará respostas importantes. É melhor manter a harmonia durante o fim de semana para vislumbrar novos horizontes e aventuras da melhor forma. Relacionamentos amorosos entram em foco e mensagens podem chegar.