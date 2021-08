O efeito que cada signo do zodíaco sentirá após a entrada de Mercúrio em Virgem

Nesta quarta-feira, Mercúrio, o planeta do intelecto e da comunicação acaba de entrar em Virgem, uma fase que dura até 30 de agosto de 2021 e promete ser importante.

Confira quais serão os efeitos para cada signo do zodíaco:

Áries

Hora de construir com a sua comunicação e não destruir. Prefira ter cuidado com o que diz e não seja egoísta ao escolher suas palavras ou ações. Algo precisa ser valorizado além de você.

Touro

É a hora de expressar desejos e realizar aquilo que o fará se sentir bem. Aproveite a fase repleta de criatividade e saia da rotina.

Gêmeos

É preciso ter autocuidado e focar em si durante esta fase, mas sem se esquecer de manter as conexões ao redor com apoio e auxilio. É hora de definir alguns limites, principalmente com pessoas que retornam para a sua vida.

Câncer

Momento de verbalizar e transmitir suas verdades. Organize as ideias e se concentre nos detalhes para saber como se beneficiar disso.

Confira mais:

Leão

Hora de ter ainda mais prudência com as atitudes e acordos que envolvem dinheiro. É preciso traçar estratégias inteligentes.

Virgem

Mensagens chegam ou são escritas da melhor forma durante esta fase. É hora de compreender pensamentos com maior habilidade e colher bons resultados ao se expressar para as outras pessoas.

Libra

Momento de muitos sonhos e uma percepção aguçada para acessar tudo o que está oculto. É hora perfeita para refletir de modo mais introvertido e aceitar alguns pontos complexos que pairam em sua mente.

Escorpião

Este pode ser um momento repleto de conexões e conversas profundas com as pessoas que compartilham a vida com você. Conscientize-se de aspectos importantes e planeje!

Sagitário

É hora de manter tudo organizado, principalmente na carreira. Muito pode ser alancado se você planejar o que será dito e evitar falhas produzidas pela pressão ou impulso.

Capricórnio

Muitos pensamentos e reflexões podem tornar as coisas um pouco confusas. No entanto, é preciso se aprofundar nessas ideias e começar a definir seus significados mais profundos.

Aquário

Suas palavras têm muito mais poder agora e a intuição aumentará de forma potente. É possível que suas análises entreguem respostas importantes e as relações tomem novos rumos.

Peixes

Momento de muito trabalho em equipe, nos quais os compromissos são assumidos e as relações devem ser tratadas com sabedoria. Seja justo com as ações e palavras.