Os signos mais afetados pela entrada de Mercúrio em Virgem na quarta-feira

Em 11 de agosto Mercúrio, o planeta da mente e do intelecto, estará em Virgem. A fase que durará até 30 de agosto pode trazer aspectos importantes para a comunicação e raciocínio de todos os signos, mas alguns podem ser mais afetados por esta energia intensa.

Confira quais são:

Gêmeos

O momento pede cuidado da vida no lar e em família, principalmente em casos de assuntos maus resolvidos com pessoas que fazem parte destes núcleos. Além de ser hora de colocar alguns limites, é preciso ficar atento com o apoio que você pode prestar para melhorar situações. É hora de ser reconhecido e também reconhecer, evitando apenas que sua bondade seja explorada. Coloque-se em um lugar especial também!

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Chegou a hora de ter muita atenção com tudo o que envolve carreira e se manter o mais organizado possível. É melhor planejar bem a forma como você se comunica e pensar antes de falar. Seja independente para saber resolver seus problemas, mas não seja duro com você mesmo e não se sobrecarregue. Nem tudo é sua culpa e a imperfeição é comum para todos; tenha força e não se envergonhe de si mesmo.

Peixes

Momento de ter muita atenção com as parcerias que são formadas em sua vida, pois é preciso escolher com sabedoria para não ter problemas. A importância do trabalho em equipe também se destaca e é melhor equilibrar as conexões com outras pessoas. Tudo isso pode atrair tensão, mas também servirá para reavaliar aquilo que realmente o beneficia. Lembre-se que pequenas mudanças também geram grandes efeitos.