O conselho para a vida amorosa de cada signo de 8 a 14 de agosto de 2021

Mais uma semana começa e cada signo do zodíaco recebe um conselho que pode ser muito útil para a vida amorosa.

Confira o conselho de 8 a 14 de julho de 2021:

Áries

Hora de se preparar para mudanças e de buscar um maior conforto em ser o que é. Ligações chegam e convites também, apenas tenha cuidado com pessoas mentirosas. É possível que alguém do passado retome o contato.

Touro

Hora de aceitar os próprios erros e não distanciar as pessoas. Tenha atenção com infidelidades. Novos inicios podem aparecer e é preciso ser positivo. Aprenda a se conhecer melhor e compreender sentimentos.

Gêmeos

Situações na vida amorosa são esclarecidas e isso renderá momentos importantes. Novas emoções podem nascer ou alguém do passado retoma o contato. Não tem afazer mudanças e conhecer de verdade as outras pessoas, mesmo que isso mostra situações difíceis.

Câncer

Evite entrar em fofocas ou desenvolver sentimentos por quem não tem boas intenções. É hora de buscar a harmonia e deixar a solidão. Não tema sair da rotina e do silêncio, buscando as comunicações que o preenchem.

Leão

Não tome decisões apressadas e se abra para algumas transformações aos poucos. O ciúme pode aumentar e atrair conflitos, por isso esclareça as coisas com paciência. Uma pessoa se aproximará. É hora de tomar as rédeas da sua vida.

Virgem

O amor pode ficar cada vez mais presente e caminhos se abrem gerando mudanças. Não permita que as pessoas enganem você. Encontros inesperados e conflitos que devem ser afastados. Abra a sua mente para entender melhor algumas questões.

Libra

Sentimentos são revelados e pessoas mostram o que querem. Uma fofoca pode ser esclarecida. Não se feche para mudanças e tenha calma. É hora de aprender a conviver melhor e aproveitar as felicidades de cada dia.

Escorpião

Hora de compreensão e menos insegurança, o que pode render momentos bonitos de felicidade. Alguém especial pode chegar a sua vida. Tenha cuidados com discussões e busque a harmonia. O passado é deixado para trás.

Sagitário

A energia do amor fica mais intensa e novas aventuras podem acontecer. É importante ter confiança e ser positivo, mas também assumir a responsabilidade. O crescimento chega em alguns relacionamentos. Você fará completamente a sua felicidade.

Capricórnio

Cuidado com pessoas que podem ter duas caras e use sua intuição. Tenha cuidado com as palavras que você leva em consideração, pois nem tudo vale a pena. Saídas e encontros são intensos. Uma gravidez pode acontecer ou ser descoberta. Não tema compreender sua própria personalidade.

Aquário

Tenha mais cautela para não iniciar problemas com quem ama e convive; a humildade será importante. Novas pessoas entram em sua vida e é preciso ter cuidado com traições. Mudanças são colocas em ação.

Peixes

Movimentos rápidos podem surpreender. Alguém do passado regressa em pensamentos ou na vida. O amor se torna mais importante e isso motivará atitudes na vida pessoal. Não tenha medo de terminar com a solidão e sair em busca do que quer!