Os signos que esmagam sentimentos por objetivos

Alguns signos do zodíaco podem ter grandes objetivos e não se limitam a colocá-los acima de tudo, inclusive a frente dos próprios sentimentos ou dos outros.

Confira quais são:

Escorpião

O escorpiano pode ser muito misterioso com seus objetivos e isso o leva a passar por cima de alguns sentimentos quando começa a colocar seus planos em prática. Ele é reservado e pode surpreender ao tomar rumos inesperados, bem diferentes do que costumava demonstrar. No amor, isso tende a ser muito doloroso e causar mágoas difíceis de lidar.

Gêmeos

O geminiano vive com a mudança de caminhos e objetivos em sua mente, algo que o inquieta e também contribui para que os sentimentos fiquem em segundo plano. Por vezes, ele não deseja lidar com as coisas antes da hora e acaba sendo julgado como impulsivo. O desapego construído por este signo não é facilmente compreendido e pode ser esmagador em relacionamentos amorosos.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

O capricorniano é prático e valente quando se trata de objetivos, tomando decisões que deixam os sentimentos em segundo plano, principalmente quando se trata do que os outros sentem. Ele é impulsivo e tende a agir em busca do próprio beneficio. Sua vida sentimental não tende a seguir sempre o mesmo caminho e isso sempre irá envolver situações de desapego e abandono total das situações.

Capricórnio

O capricorniano não toma suas decisões de uma hora para a outra e é disciplinado, mas ele também pode vislumbrar novos caminhos calado e surpreende ao revelar seus verdadeiros objetivos. Isso o ajuda a planejar, mas também pode colocar os sentimentos em segundo lugar, o que faz deste um signo alguém que sacrifica determinadas parcerias para chegar onde deseja. Por mais que não queira ferir ninguém, ele pode acabar confundindo independência e egoísmo.