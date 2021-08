Os signos mais beneficiados pela entrada de Mercúrio em Virgem

Na próxima quarta-feira, 11 de agosto de 2021, o planeta do intelecto e mente entrará no signo de Virgem, uma fase que pode ser muito reveladora e benéfica para determinados signos.

Confira quem tirou a sorte durante este trânsito que dura até 30 de agosto de 2021:

Touro

Sua forma de se expressar e se mostrar ao mundo podem ser muito beneficiadas. A coragem e poder de ação farão toda a diferença para alcançar os objetivos, pois assim é possível confiar no potencial da sua criatividade e tomar as rédeas com segurança. Encontre novas formas de se equilibrar, expandir o intelecto e seguir os instintos.

Virgem

É o momento de se expressar e se comunicar com as pessoas que são relevantes na sua vida, em todos os níveis. A escrita também é impulsionada e ajudará tanto a organizar melhor os pensamentos como planejar projetos que se destacam para você. É hora de colocar energia nos seus assuntos e da sua comunidade, evitando se sobrecarregar com o que é externo para poder ter a energia necessária e iniciar uma trajetória importante.

Capricórnio

Este pode ser um momento de muita reflexão e sinais importantes que o deixam mais introspectivo. Não tenha medo de pensar muito e coletar as informações para achar o sentido daquilo que sente ou deseja. Por mais profunda que esta fase seja, é melhor não cair no pessimismo e encontrar soluções que não imaginava existir com otimismo. Abra-se a possibilidades importantes para a sua vida!