Nem todos os relacionamentos acontecem da mesma forma e é comum que alguns casais voltem a se reencontrar durante a trajetória da sua vida amorosa.

Confira o primeiro sinal de que um signo ainda está a fim de você:

Áries

O ariano tentará de alguma forma chamar a atenção de quem gosta, demonstrando o quanto são especiais ou sentem algo único que você não deveria ignorar.

Touro

O taurino irá mostrar que reconhece sua beleza, importância e diferencias. Ele tentará elogiar e retomar o contato de forma conquistadora.

Gêmeos

O geminiano tentará parecer interessante para a pessoa que deseja, deixando escapar seus pensamentos ou gostos em comum. Ele sabe o que dizer para que você fique curioso sobre ele.

Câncer

O canceriano é profundo e pode se aproximar compartilhando afeto. Por mais que não esteja tanto seguro, toma iniciativas para se aproximar e voltar a se conectar.

Leão

O leonino aposta na própria sensualidade e destaque. Ele irá se exaltar, mas também chamará sua atenção com gestos ou palavras que apenas vocês compreendem.

Virgem

Se ainda está interessado, o virginiano sempre mostrará que é dedicado e as coisas podem ser consertadas. Ele também se autovaloriza, mas as indiretas são mais fortes do que ele.

Libra

O libriano é 100% apegado a ideia de conquista e não teme em dar o primeiro passo para retribuir ou mostrar interesse. Ele se comunica diretamente ou aproveita ocasiões para se reaproximar como se fosse consciência.

Escorpião

O escorpiano pode ser muito enigmático na hora de mostrar que ainda deseja alguém, sendo um pouco intimidante ou misterioso com as suas atitudes que convidam a conexão. Ele ficará tateando o terreno.

Sagitário

O sagitariano se aventura a retomar contato ou demonstrar como seu destino está entrelaçado com o do outro. Para isso, ele pode compartilhar amigos, lugares ou gostos com a pessoa que está a fim.

Capricórnio

O capricorniano pode ter medo de demonstrar a vontade de voltar a se conectar com alguém, mas tentará chamar a atenção encantando o outro com sua atenção e entrega de estabilidade.

Aquário

O aquariano pode retomar o contato o de uma hora para a outra de forma amigável, mas logo demonstrará suas verdadeiras atenções. Ele irá experimentar novas formas de se relacionar como se a conexão fosse completamente nova.

Peixes

O pisciano é sonhador e pode demorar em tentar se aproximar novamente. Quando o faz, será de forma sutil, permitindo que a outra pessoa também percorra metade do caminho paraa que a conexão aconteça.