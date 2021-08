Os signos que ficam com a intuição mais aguçada este fim de semana

Chegamos ao último fim de semana de agosto de 2021! Durante esta fase, alguns signos podem acessar de forma poderosa sua intuição.

Confira quais são:

Áries

Momento em que haverá uma conexão mais profunda com seus verdadeiros valores e desejos. É hora de harmonizar a energia para ter uma boa compreensão. Lembre-se que suas decisões devem levar em conta a empatia e vínculos fortes em sua vida. Use a comunicação a seu favor.

Touro

Sua confiança tende a aumentar e você começa a dar mais ouvido para aquilo que intui. Lembre-se que o universo pode enviar sinais que iluminam alguns caminhos. É hora de se abrir para compreender metas e valores que o trazem uma prosperidade verdadeira.

Confira mais:

Gêmeos

Você se conecta com o subconsciente de forma poderosa e pode receber sinais. Aumente sua energia espiritual e evite comportamentos negativos que envolvem vícios, desequilíbrios e negatividade, pois isso pode bloqueá-lo. É preciso ter atenção extra com os sonhos que podem se manifestar.

Leão

Sua mente estará a todo vapor e os sonhos também. É importante analisar suas conquistas e planejar; não é o momento de tomar atitudes impulsivas que colocam tudo a perder. Lembre-se que as pessoas ao seu redor podem ser desvendadas agora e intenções ficam mais claras.

Libra

A sensibilidade aumentará bastante e a intuição pode trazer revelações importantes e íntimas. É hora de dedicar tempo a você e avaliar situações que devem ser finalizadas ou não. Seu poder de atração também tende a se potencializar; aproveite e nutra bons pensamentos.

Curioso para saber como será vida amorosa no fim de semana?

Alguns conselhos e palavras direcionadas para cada signo do zodíaco podem trazer revelações importantes sobre as energias do romance nos próximos dias.

Confira todos os detalhes na nossa parceira Nova Mulher clicando aqui!