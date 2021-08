Os signos que precisam tomar atitudes agora mesmo

Esta quinta-feira (26) será marcada por Mercúrio fazendo trígono com Plutão em Capricórnio, uma fase que será positiva e motivará a iniciativa de alguns signos do zodíaco.

Confira quais:

Áries

O ariano pode começar a se destacar em sua carreira a partir desta quinta-feira e deve descobrir o que realmente deseja. Atingir metas ou se tornar um líder são estágios possíveis de serem alcançados, apenas é necessário colocar a mão na massa. Tudo começa agora!

Gêmeos

Hora de usar sua mente e curiosidade para desvendar problemas ou soluções que podem mudar a forma como você tem enxergado as coisas. Quando se trata do emocional e da vida familiar, as aprendizagens poderão ser acessadas de forma ainda mais poderosa, ajudando-o a realizar transformações para saudar uma nova fase.

Confira mais:

Leão

O progresso será ainda mais significativo agora, principalmente para quem decide iniciar mudanças positivas na forma como cuida da saúde e finanças. Chegou o momento de melhorar aquilo que não está bem ou não traz satisfação, cuidando verdadeiramente da sua vida no presente e futuro.

Libra

Chegou a hora de não temer descobrir a verdade e começar a cuidar mais de você. Lembre-se que é preciso recarregar as energias para finalizar o que preciso ser concluído. Os assuntos familiares tendem a movimentar seu coração; a sua cura será a mais importante.

Aquário

Esta quinta-feira marca o início de uma fase poderosa e que pode trazer resoluções importantes para tudo aquilo que o atormenta de alguma forma. Mistérios são desvendados se você não temer iniciar diálogos e transformar sua vida. Lembre-se que sua confiança e mente aberta sempre o ajudarão.