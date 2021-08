Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 29 de agosto de 2021

Mais uma semana de agosto de 2021 está chegando ao fim e cada signo do zodíaco receberá um conselho para terminar esta fase da melhor forma.

Confira o conselho para cada signo terminar a semana da melhor forma:

Áries

Hora de deixar o passado, principalmente assuntos amorosos, para trás. Novos começos nascem e caminhos se abrem, mas é preciso valorizar também o que você possui agora.

Touro

É melhor se afastar de conflitos e de pessoas traiçoeiras. Decisões importantes são tomadas e algo valioso chegará em suas mãos se você manter seu entorno mais positivo.

Gêmeos

Hora de ter força e continuar lutando sem desanimar. Muita ternura e sucessos irão acontecer, mas é preciso limpar a negatividade e acreditar.

Câncer

Não permita ser engano e tome o controle de algumas situações. É melhor não se deixar levar por qualquer comentário e usar a comunicação a seu favor.

Confira mais:

Leão

Não é hora de perder oportunidades e se deixar levar pela soberba ou orgulho. Seja mais lógico e mantenha a calma. Evite se envolver com pessoas do passado.

Virgem

A intuição irá aumentar e novas aprendizagens chegam. Não afaste as pessoas que o amam e comece a celebrar a vida com elas.

Libra

Mudanças e batalhas internas exigiram o uso da sua sabedoria. Não busque o amor no lugar errado e tenha mais certeza do que é positivo para você.

Escorpião

Não se esqueça de ajudar os outros, mas principalmente a si mesmo. O amor será ativado em sua vida e alguém especial chegará ao seu lado, apenas tenha paciência e busque estabilidade.

Descubra mais:

Sagitário

Hora de deixar sua criatividade voar e esclarecer algumas coisas em sua mente. Não tenha medo de iniciar mudanças para viver melhor e se conectar com quem ama de forma mais profunda.

Capricórnio

Afaste-se dos pensamentos negativos para vencer os inimigos com pureza. Tenha cuidado com pessoas falsas e use sua intuição. É preciso ser estratégico e confiar mais em você.

Aquário

Uma porta pode ser fechada para abrir caminhos ainda melhores. Veja as novas oportunidades e use sua intuição para mudar positivamente. Não desanime diante de obstáculos.

Peixes

Seja mais grato pelo o que você tem e recebe. O reconhecimento pelas suas boas ações chegam e ciclos são finalizados. Não se apegue ao passado e busque a cura. Evite se envolver rapidamente com pessoas desconhecidas.

