Os signos que podem curar feridas em setembro de 2021

Agosto está chegando ao fim e abrirá espaço para setembro, um mês que ajudará alguns signos a buscar a cura para situações importantes que irão tirá-los da estagnação.

Confira quais são estes signos do zodíaco:

Áries

Sua vida cotidiana, prioridades e a forma como você gasta seu tempo ficarão mais claras em setembro de 2021. A avaliação sobre o que é realmente positivo em sua vida não poderá ser adiada e isso pode gerar muitas mudanças. Pensamentos e constatações profundas ajudam na finalização de ciclos, assim como o universo dará oportunidades de cura e transformações.

Nem tudo o que será descoberto pode ser fácil de processar e é preciso cuidar muito do emocional. Descansar pode ajudar a aumentar sua sintonia com as aprendizagens e também ouvir-se mais. É uma época para se priorizar e buscar o crescimento a partir do que realmente é positivo. Evite tentar manter o antigo e o novo, é hora de desapegar para se renovar!

Gêmeos

Muitos movimentos podem ter balançado suas estruturas e mudado a vida nos últimos meses. Em setembro de 2021, chega a hora de se fortalecer com reflexão, descanso e paciência. Passar mais tempo com você e iniciar processos de cura contribuirão para vislumbrar novos caminhos e partir para jornadas que trazem crescimento, principalmente na vida amorosa.

Lugares de destaque como lar, trabalho, estudos e projetos podem caminhar lado a lado com os desafios que serão assumidos para resolver necessidades e evoluir nos campos emocionais. As questões nem sempre serão confortáveis e tendem a atingirem níveis mais profundos, mas sua honestidade e confronto das frustações ajudarão a alcançar os avanços e realizações merecidas.

Câncer

Esta será uma fase de aumento da criatividade, comunicação e expansão de ideias. Tudo isso ajudará a perseguir ou evoluir projetos importantes em sua vida. Aproveite a inspiração para realizar mudanças e curas que o ajudarão a se dedicar ao que realmente deve ser nutrido; a dedicação tem limites.

Ao se voltar para dentro e os objetivos que são realmente enriquecedores, será mais fácil conectar a intuição que o permite abrir as portas certas para encarar os recomeços de forma mais madura e poderosa. Recarregue suas energias desde já e foque seu esforço nas coisas certas; lembre-se que é importante cuidar de si para poder lidar com as transformações positivamente e finalizar o que já passou do tempo.

