Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 20 a 22 de agosto

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

As previsões para cada signo do zodíaco de 20 a 22 de agosto de 2021:

Áries

Você terá uma energia muito boa ao seu redor. A sorte aumenta na sexta-feira e a será prosperidade refletida em suas ações.

Serão alguns dias de muita convivência com seu parceiro e alguns relacionamentos podem dar passos importantes. Uma viagem surgirá. Serão dias de muito trabalho e um novo contrato pode surgir. Procure ter cuidado com as fofocas e não falar sobre sua vida privada.

Você terá sorte com os números 7 e 31. Use o vermelho e o laranja para ter mais energia positiva. Seu signo é desesperado e quer tudo rápido, por isso é preciso aprender a deixar as coisas acontecerem e ficar calmo. A melhor compatibilidade no amor será com Virgem e Capricórnio.

Touro

Serão dias de muito trabalho e reuniões de última hora para mudanças muito importantes, mas tudo sairá bem para você. Continue com um boa postura profissional em tudo que fizer.

Você se lembra muito de alguém que não está mais com você; tenta fechar esse círculo e seguir em frente em sua vida amorosa. Você recebe o convite para fazer uma viagem ou visitar alguém.

Você é muito bom em ganhar dinheiro, mas também em gastá-lo, então aprenda a economizar para o futuro. Um amigo faz um convite. Você decide vender algo. Cirurgias sairão bem.

Você terá sorte neste domingo com os números 7 e 43. Lembre-se de não prometer o que não vai poder cumprir.

Gêmeos

Você analisa uma mudança radical de atitude. Tenha em mente que não pode passar a vida inteira pensando no que poderia ter feito. É hora de colocar mais força em seus projetos e inciativa.

Você terá algumas discussões com seu parceiro e pode ser por razões financeiras. Tente não focar em sua vida amorosa e deixe a paixão fluir de forma livre. Dê uma caminhada e medite para recuperar sua tranquilidade emocional. Cuide das dores nos ossos e não exagere tanto com exercícios.

Vai haver fofoca entre amigos; não fale tudo o que pense ou sente e seja mais discreto. Neste domingo você terá uma renovação de energias.

O vermelho ajuda a atrair o que deseja em sua vida. Seus números da sorte são 9 e 36. Tenha uma alimentação mais saudável e evite adoecer.

Câncer

Nesta sexta-feira você terá reuniões e mudança no trabalho. Este é o melhor momento para crescer financeiramente. Neste sábado você terá sorte com os números 5 e 49.

Reserve um tempo para você e saia com seu parceiro para que o amor não esfrie. Você ganha dinheiro extra por uma dívida do passado. Tenha atenção com as dores estomacais e intestinais; se alimente melhor.

Seja constante em seus estudos e lembre-se que eles são a chave para obter melhores oportunidades. Idiomas podem abrir portas. Você saberá de uma separação e pode se sentir emocionalmente triste com a notícia. Neste final de semana você terá uma maior intuição.

Leão

Um antigo amor do signo de Áries ou Capricórnio pode pedir para voltar. É hora de refletir bastante antes de tomar qualquer decisão.

Não se desespere se está em dúvida quanto aos objetivos da sua vida e tente relaxar para aprender a ser feliz no presente também. Você recebe um convite. Você compra um computador e troca de celular.

Um amigo pode fazer uma proposta de negócio. Você é muito bom em ajudar os outros e isso o faz crescer espiritualmente. Você terá sorte na sexta-feira com os números 12 e 80.

Use cores claras para que a harmonia invada sua vida de forma transformadora. Tenha atenção com dores na parte inferior das costas rins; tente beber água e cuidar melhor da alimentação.

Virgem

Você pode ficar um pouco cansado neste fim de semana e sente que a energia do seu trabalho está muito pesada. É hora de começar a fazer mudanças na sua vida profissional e ir para um lugar onde não se sinta tão pressionado.

Você saberá de um problema familiar dará apoio emocional e financeiro. Não tenha medo do que dizem sobre você e tenha orgulho de como você é. Você terá uma proposta para começar um negócio.

Você terá sorte com os números 6 e 24. Você conserta algo. Tenha cuidado ao emprestar dinheiro, pois pode ter problemas para recuperá-lo. Você decide comemorar e se sentirá feliz.

Libra

Muitas alegrias e boas notícias! Você está pode se apaixonar, apenas tente não se se sabotar. Divirta-se. Nesta sexta-feira você vai passar um momento agradável ou romântico. Você recebe dinheiro extra.

Tente colocar de lado o ciúme e a raiva sem motivo com seu parceiro. Seu signo é dominado pela insegurança e deve se equilibrar para ter mais estabilidade.

Nestes três dias a sorte estará ao seu lado com os números 17 e 60. Uma surpresa o deixará muito feliz. Você pensa em comprar uma casa ou se mudar e isso o ajudará a ter mais tempo para si mesmo.

Você compra uma passagem. Quem for comprometido pode descobrir uma gravidez. Solteiros encontram novas oportunidades.

Escorpião

Você vai dar um passeio neste fim de semana e passar mais tempo com quem ama. Alguém pedirá algo emprestado. Mantenha a saúde em dia com exercícios alimentação saudável.

Você realiza muitas tarefas pendentes. Seu signo sempre tem muitas ocupações, então você deve administrar melhor o seu tempo. Cuidado com perdas e roubos na rua. Pense em começar um negócio e busque a estabilidade econômica com planejamento.

Um novo amor do signo de Áries ou Gêmeos o procurará e será muito compatível com você. Neste domingo conviva com a natureza e fortaleça sua energia positiva. Seus números da sorte são 30 e 47.

Sagitário

Você enfrentará pressão em seu trabalho e as energias estarão muito agitadas. Evite fofocas e não fale sobre sua vida pessoal ou carregue os problemas de outras pessoas.

Você se lembra muito de um amor do passado e fica triste pela forma acabou; é melhor que você diga a ele o que pensa e comece a ficar em paz. Tenha cuidado com problemas pulmonares ou cardíacos.

Esta sexta-feira será muito especial para você, você poderá crescer espiritualmente, recomendo que use um pouco de prata e passe muito perfume antes de sair de casa. Cuide das pessoas que ama e principalmente pais, pois uma doença pode chegar.

Você decide mudar coisas em sua casa. Quem procura um parceiro pode encontrar pessoas muito compatíveis do signo de Câncer ou de Virgem. Seus números da sorte são 11 e 29.

Capricórnio

Você terá sorte com dinheiro e finanças nesta sexta-feira. Uma oportunidade de emprego pode chegar. Pense em seu bem-estar em todos os sentidos. Evite brigar com um ex e cair na mágoa e rancor.

Este pode ser um momento de mais ansiedade e é preciso evitar cometer erros no trabalho ou estudos. Tente fazer tudo com mais calma. Dedique uma oração ou bons pensamentos a alguém que já foi embora.

Você terá sorte com os números 08 e 13. Boas mudanças. Não fique mais tão indeciso sobre o que quer estudar e tome a iniciativa. Um amor do signo de Áries pode se afastar da sua vida. Uma pessoa precisará da sua ajuda ou apoio.

Aquário

Você terá três dias sorte e poderá se reinventar no amor. Alguém que fará você se sentir bem e se mostrará especial movimenta a vida amorosa. Pague as dívidas do cartão para não ter problemas no futuro.

Não conte mais a ninguém sobre seus problemas, muitos ficam felizes que as coisas deem errado para você. Você faz a papelada para fazer uma viagem ao exterior. Você é carismático e sempre é convidado para reuniões.

Você compra roupas ou muda seu visual. Evite ser impulsivo e lembre-se que que a raiva sempre o fará perder coisas importantes. No domingo você passa momentos especiais e a energia positiva se multiplica.

Um casal descobre uma gravidez. Você terá sorte com os números 03 e 28, principalmente no domingo. Cuide do seu rim ou fígado.

Peixes

Momento de muita positividade e energia para seguir em frente. Seu signo sempre busca ser o melhor em tudo e principalmente no trabalho, então investir em você.

Uma viagem surge e pode ser para um projeto de trabalho. Procure não se apaixonar tanto se acabou de conhecer alguém; a confiança se ganha com o tempo e é melhor ter calma em seus relacionamentos.

Ouça os conselhos de seus pais ou de quem o ama. Neste fim de semana você pode ter problemas de estômago e intestino; cuide melhor da alimentação.

Não empreste dinheiro para qualquer pessoa e aprenda a dizer não. Você terá sorte neste sábado com os números 00 e 19. Evite mentir porque mais cedo ou mais tarde a verdade vai aparecer. A pessoa que ama viajará.