Os signos que terão mais intuição este fim de semana

Mais um fim de semana de agosto começa e alguns signos do zodíaco terão um aumento importante da intuição durante os próximos dias.

Confira quais são:

Câncer

Mistérios podem ser desvendados este fim de semana, pois seu sexto sentido se aguça de forma importante. Deixe que suas percepções voem e não sejam influenciadas por paranoias; a sutileza revelará detalhes importantes. É hora descansar e expandir a mente para que sua intuição fique mais aberta.

Sagitário

Sua energia intuitiva tende a se conectar com as palavras, relacionamentos e a comunidade que vive. Isso pode trazer percepções importantes principalmente para assuntos que envolvem o lar e as pessoas que convive. Recarregue suas energias e mantenha-se positivo para absorver da melhor maneira os sinais.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Aquário

Este pode ser o momento que não só sua personalidade se ilumina como também sua intuição. É hora de ficar atento aos sinais e usá-los para tomar boas decisões, principalmente financeiras. As ideias que nascem agora podem ser muito reveladoras e positivas.

Peixes

Momento em que sonhos e sinais podem surgir para aguçar sua intuição. Descanse e recarregue as energias para acessar isso da melhor forma e não permitir que a ansiedade pregue peças. Assuntos que envolvem relacionamentos e romances podem se tornar o foco agora.

Já se perguntou qual é o maior temor de cada signo?

Os arianos, por exemplo, podem deixar um lado descontrolado tomar conta e colocar tudo a perder por coisas que nem fazem parte do relacionamento.

Confira todos os detalhes na nossa parceira Nova Mulher clicando aqui!