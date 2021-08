Os signos que precisam ter cuidado com traições a partir de 18 de agosto de 2021

O trígono entre Mercúrio e Urano acontece em 18 de agosto de 2021 e pode trazer algumas confusões internas e turbulências na vida de determinados signos do zodíaco.

Confira aqueles que devem ter cuidado com traições nos próximos dias:

Áries

É hora de evitar cair em ilusões e ser mais realista. O que você realmente deseja nos relacionamentos deve ser colocado à frente dos impulsos que podem colocar tudo a perder. Lembre-se do valor da lealdade e também da liberdade para balancear suas decisões. É melhor parar e pensar para tomar decisões, se esforçando para dar impulsos positivos na sua vida e honestos.

Touro

Alguns sentimentos podem ficar confusos e você fica mais vulnerável a trair alguém. É importante escutar a intuição e instintos, mas também ser empático para não ferir os sentimentos de alguém. Existem muitos pontos a ser revistos sobre relacionamentos e compromissos. Evite cair em ciclos que são destrutivos.

Virgem

A coragem para defender suas atitudes aumenta e isso pode implicar em comunicações arriscadas que levam a traições. É importante ter cuidado com o ego e com o mecanismo de justificar a falsidade culpando apenas as outras pessoas. Responsabilidades devem ser assumidas e imprudências trarão consequências; portanto, não se afaste a maturidade e consciência para tomar decisões ou dar novos passos.