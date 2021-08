O conselho para a vida amorosa de cada signo de 15 a 21 de agosto de 2021

Mais uma semana começa e cada signo do zodíaco recebe um conselho que pode ser muito útil para a vida amorosa.

Confira o conselho de 15 a 21 de agosto de 2021:

Áries

E mente pode pregar peças e é melhor compreender melhor o outro. Liberte-se de alguns estresses e permita que a verdade seja revelada. Não tema viver novas experiências e abrir-se par o positivo que está por vir.

Touro

Hora de começar a evoluir e buscar o equilíbrio, abrindo espaço para que o romanticismo entre em sua vida. Compartilhe as experiências e não deixe as emoções negativas assumirem o controle. Evite entrar em situações perigosas; desconfie do que parece bom de mais para ser verdade.

Gêmeos

Hora de limpar o que negativo da sua vida. Lembre-se que as frustrações deixam tudo mais pessimista e o ressentimento envenena. É hora de encontrar novas formas de se comunicar e permitir que as coisas fluam de forma especial. Construa pontes com quem demonstra querer estar perto.

Câncer

Procure relações mais serenas e adultas. É hora de seguir as boas intuições e solucionar problemas para poder ter tranquilidade. Uma relação amorosa pode dar um passo importante ou afeto é demonstrado.

Leão

Hora de não alimentar tensões e tomar decisões prudentes. A intensidade pode aumentar na vida amorosa e isso aproxima, mas também afasta determinados casais. Não permita que ilusões nasçam e mantenha os olhos abertos para os problemas. Apoie-se em conselhos inteligentes.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

Alguém pode chegar à sua vida para surpreender ou mensagens importantes irão movimentar as coisas. Cuidado com as desilusões e tenha atenção com algumas suspeitas. É hora de fazer algumas limpezas na vida e se afastar de tensões. A vida vale a pena pelos momentos e não pelo o que é ganho.

Libra

Não deixe o nervosismo tomar conta e se entenda no amor, evitando também entrar em ilusões. Recontros ou renovações acontecem. A intimidade pode aumentar e ajudará a trocar experiências mais plenas. Aproveite as oportunidades.

Escorpião

Mantenha a calma diante de deságios e tome atitudes que sejam bem vistas. Lembre-se que isso não significa que as pessoas devem brincar com os seus sentimentos. Siga a sua intuição e ouça o seu coração, mas com maturidade. Uma pessoa pode entregar conselhos valiosos.

Sagitário

Busque o amor e evite os confrontos. Notícias chegam. Expectativas aumentam e é preciso manter o senso de realidade para não se decepcionar. A teimosia não ajudará. Tenha mais atenção com os detalhes e paciência; isso fará a diferença.

Capricórnio

Esperas terminam, mas a sensibilidade aumenta; evite cair em ilusões e tratar de forma especial quem não merece. As paixões podem ser intensas e conflitos são resolvidos. A chance de se envolver com alguém online será maior. É hora de analisar sua jornada.

Aquário

Máscaras caem e o amor pode ser mais sincero. Alguns assuntos são esclarecidos em sua mente. Reconciliações ou fim de situações negativas. É importante expandir horizontes para alcançar benefícios melhores do que se imaginava.

Peixes

Momento de intensidade no amor e reflexões. Nada é impossível e transformações profundas podem chegar, mas é preciso agir para que isso seja possível. Fortaleça sua autoconfiança e maturidade emocional.