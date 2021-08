Os signos que não devem desanimar a partir de 18 de agosto de 2021

Em 18 de agosto de 2021, uma Lua em trígono com Marte ganha os céus e pode fazer alguns signos serem mais duros com eles mesmos e se decepcionarem com algumas situações.

Confira os signos que não devem desanimar a partir de hoje:

Gêmeos

Chegou a hora de entrar em equilíbrio e se conectar com pessoas que podem trazer mais felicidade para a sua filha. É preciso trabalhar e valorizar sua própria essência para aumentar a autoestima, revendo conquistas e tudo o que o faz ser alguém único. O amor pode parecer difícil agora, mas chegou o momento de voltar a abrir caminhos e evitar permanecer em solidão. Olhe as oportunidades ao redor.

Confira mais:

Escorpião

Existem pessoas torcendo por você e resultados que estão prestes a ser colhidos, mas é preciso ter mais motivação para que as energias renovadoras comecem a agir em sua vida. Reveja algumas crenças negativas ou mágoas que atrapalham seus relacionamentos para seguir em frente. A vida exige que as pessoas resinifiquem e mudem os rumos; este é o momento que você está agora. Encontre apoio em quem realmente se importa e na força interna que está renascendo.

Sagitário

Hora de sair de um isolamento provocado por você que pode gerar paranoias e afastamento de pessoas. Não importa o quão independente sejam, todos precisam de apoio e curas que chegam apenas com a troca de experiências. Transforme suas energias e não tema se fazer notar, pois uma grande chance de dar novos e importantes passos começa a se manifestar. Dê uma chance e tome iniciativas.