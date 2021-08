Os signos do zodíaco que mudam de sentimento rapidamente

Alguns signos do zodíaco tendem a ter mudanças bruscas de sentimentos que os colocam em novos ou antigos caminhos de uma hora para a outra.

Confira quais são:

Áries

O ariano tende a se comportar como alguém muito decido, mas ele também enfrenta momentos de muita impulsividade e isso o faz ser controverso em alguns sentimentos. Ao ter sede por viver as emoções que explodem no momento, este signo pode acabar confundindo o que sente e não faz análises mais profundas. O resultado são atitudes que não levam em conta prós e contras ou realidade e idealização – além do arrependimento de tão ter tirado conclusões com mais calma. Olhar para o que sente nem sempre é fácil e ele por vezes não se dá o tempo necessário.

Confira mais:

Gêmeos

O geminiano é muito inteligente, mas nem sempre tem certeza dos seus sentimentos. Ele se esforça para tomar as melhores decisões, mas vive em dualidade e não evita que seus sentimentos tomem novos rumos. Isso faz com que ele não só se abra para viver coisas novas, mas também torne-se instável ao lidar com o passado, retrocedendo em histórias que nem sempre podem ser consideradas positivas. É difícil que ele se sinta pleno por muito tempo se não trabalha para compreender seus processos internos.

Libra

O libriano tenta tratar seus sentimentos e o das outras pessoas com justiça, mas nem sempre isso é possível. Ele é compreensivo, mas também pode mudar de ideia com facilidade e não consegue olhar para outra coisa quando deseja perseguir um novo caminho. Quando age de forma impulsiva e sob os efeitos da emoção, se entrega a intenções completamente diferentes sem medo. O arrependimento pode chegar e ele não teme ter que voltar atrás, mas por vezes pode ser tarde de mais.